L’onorevole Longi (FdI) commenta la sconfitta del centrodestra ennese

«Desidero esprimere, con profondo rammarico, la delusione per la sconfitta subita dalla coalizione di centrodestra – se ancora così può essere definita – in occasione delle imminenti elezioni per il rinnovo delle ex Province». Inizia così il comunicato stampa dell’onorevole Longi, che non usa mezzi termini per commentare l’esito delle elezioni provinciali di Enna. Una sconfitta che, a suo dire, rappresenta «non soltanto un duro colpo sotto il profilo politico, ma anche e soprattutto una dolorosa constatazione di quanto fragile e incoerente si sia rivelato, nei fatti, il progetto unitario in cui avevamo riposto fiducia e speranze».

Il passo indietro di Cammarata e la «fiducia mal riposta»

L’onorevole Longi pone l’accento sul passo indietro compiuto dal sindaco Nino Cammarata, che «con grande senso istituzionale e spirito di servizio, aveva confidato nella maturità e nell’onestà della coalizione, ritenendo che tali valori avrebbero potuto guidarci in modo compatto verso una vittoria condivisa». Una fiducia, però, che «si è rivelata mal riposta. È stato infatti profondamente tradito il patto di coalizione, venendo meno quei principi di lealtà e coerenza che dovrebbero essere il fondamento di ogni alleanza politica seria e credibile».

Auguri al neo presidente e riconoscimento ai «leali»

Nonostante l’amarezza, l’onorevole Longi rivolge «i miei più sinceri auguri al neo eletto presidente Piero Capizzi, e al candidato Rosario Colianni, per l’importante impegno profuso con dedizione, passione e determinazione nel corso di queste settimane intense di duro lavoro». Un riconoscimento va anche «a quella di parte di coalizione, che ancora ha dimostrato lealtà, coerenza con i valori comuni e la capacità di mantenere saldo il patto politico e morale stretto con i nostri elettori».

L’invito al centrosinistra e la «totale anarchia sui territori»

L’onorevole Longi lancia un chiaro messaggio a chi non si riconosce più nel centrodestra: «Mi auguro, a questo punto, che chi non si ritrovi più in questo chiaro schema, possa trovare finalmente il proprio naturale spazio nelle fila del centrosinistra, in maniera trasparente, chiara e senza ambiguità». E aggiunge: «Quanto accaduto dovrà essere sottoposto all’attenzione dei vertici di partito nazionali e aprire un dibattito regionale che possa una volta per tutte chiarire le regole della partita; non è più accettabile questa totale anarchia sui territori che non rispecchia quanto a livello nazionale si porta avanti con maturità e coerenza».

Fratelli d’Italia e l’impegno per il futuro

«Fratelli d’Italia, da parte sua, continuerà a camminare con coerenza e onestà sulla strada tracciata: una politica chiara, basata sui valori della lealtà, della correttezza e dell’impegno per il territorio». Conclude così l’onorevole Longi, ribadendo l’impegno del partito a «ricostruire e rafforzare una vera coalizione di centrodestra, fondata su principi concreti e non su meri accordi di convenienza».