Confartigianato Enna augura buon lavoro al presidente Capizzi

Confartigianato Imprese Enna esprime le proprie congratulazioni all’Avvocato Piero Antonio Santi Capizzi per la sua elezione a Presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna. L’associazione datoriale guarda con favore alla ricostituzione degli organi di governo del territorio, intravedendo l’inizio di una «nuova fase di lavoro finalizzata a assicurare la tutela di chi vive nell’area», come dichiarato da Peter Barreca, Presidente provinciale di Confartigianato Imprese Enna.

L’Auspicata collaborazione per il territorio

«Auguriamo buon lavoro al nuovo Presidente, certi dell’attivazione di un rapporto di collaborazione animato dalla volontà promuovere il fare impresa nel e per il territorio», prosegue Barreca. L’auspicio di Confartigianato è quello di instaurare un dialogo costruttivo con la nuova amministrazione provinciale, focalizzato sul sostegno e sulla crescita del tessuto imprenditoriale locale. Si intravede, dunque, la speranza di una sinergia che possa portare benefici concreti all’economia e alla comunità ennese.

Un nuovo inizio per l’ex provincia

La ricostituzione degli organi di governo dell’ex Provincia di Enna rappresenta un momento cruciale per il territorio. Confartigianato si pone come interlocutore attivo in questa nuova fase, con l’obiettivo di contribuire alla definizione di politiche che favoriscano lo sviluppo economico e sociale dell’area. L’augurio di buon lavoro al Presidente Capizzi è, quindi, anche un segnale di disponibilità a collaborare per il bene comune.