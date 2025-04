Festa della polizia, un anno di attività nel territorio ennese. I dati relativi ad arresti, denunce e attività di prevenzione

In occasione della Festa della Polizia, sono stati resi noti i dati operativi della Polizia di Stato nella provincia di Enna, relativi all’anno appena trascorso. Un quadro che delinea un’attività intensa e variegata, volta a garantire la sicurezza e la legalità nel territorio.

I numeri dell’attività operativa

Nel periodo considerato, sono stati effettuati 74 arresti e 499 denunce; 39.683 soggetti e 15.878 veicoli controllati. Particolarmente rilevante è il dato relativo ai reati di associazione mafiosa – con 18 soggetti denunciati, di cui 8 arrestati – e al traffico di stupefacenti – 37 denunciati, 19 dei quali finiti in manette. Sono state inoltre segnalate 26 persone per uso personale di sostanze stupefacenti e sequestrate 57 armi.

Principali operazioni di polizia giudiziaria

La Squadra Mobile ha effettuato numerosi arresti in flagranza e in esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. Tra le operazioni più significative:

* nel maggio 2024, 12 ordini di carcerazione per rapina, estorsione e associazione mafiosa;

* a luglio 2024, smantellata una piazza di spaccio nel carcere di Enna, con 14 misure cautelari eseguite;

* a settembre 2024, 5 arresti per associazione mafiosa e sequestro di un arsenale di armi a Regalbuto;

* a dicembre 2024, 3 arresti per spaccio di stupefacenti e sequestro di 4,4 kg di droga;

* a febbraio 2025, 3 arresti per associazione mafiosa e 7 per traffico di stupefacenti ad Agira.

Ordine pubblico e prevenzione

L’Ufficio di Gabinetto ha predisposto 315 servizi di controllo del territorio, gestendo eventi come l’incontro di calcio Enna-Siracusa e il primo “Pride” ennese. La D.I.G.O.S. ha svolto un’importante opera di mediazione durante l’emergenza idrica. L’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è intervenuto in 161 casi di soccorso e 37 liti familiari. La Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza ha rilasciato 170 licenze di porto di fucile e 3462 passaporti, azzerando i tempi di attesa.

Immigrazione e anticrimine

L’Ufficio Immigrazione ha gestito 2094 cittadini stranieri, con 24 espulsioni. La Divisione Anticrimine si è concentrata sulla violenza di genere, la violenza sportiva e la criminalità organizzata; sono stati emessi 69 ammonimenti, di cui 60 per violenza domestica.

Polizia stradale e postale

La Polizia Stradale ha effettuato 2497 pattuglie, 7048 etilometri e rilevato 159 sinistri. La Polizia Postale ha trattato 123 fascicoli di denunce per reati informatici, con un danno complessivo di 345.715,00 euro.