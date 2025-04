Enna si prepara alla Settimana Santa con una conferenza sulla Sacra Sindone e un concerto

In vista della Settimana Santa ennese del 2025, il Collegio dei rettori delle confraternite di Enna, la Collegiata Chiesa Madre e l’amministrazione comunale uniscono le forze per presentare un incontro di approfondimento sulla Sacra Sindone; l’appuntamento è fissato per venerdì 4 marzo alle ore 19:30 nella chiesa di San Michele, situata di fronte al Duomo, nel cuore di Enna alta.

Una copia della Sindone in mostra nella chiesa di San Michele

In concomitanza con le celebrazioni pasquali, una riproduzione a grandezza naturale della Sindone sarà esposta al pubblico dal 4 al 27 aprile proprio nella chiesa di San Michele di Enna; questa preziosa testimonianza di fede appartiene ormai da diversi anni alla confraternita della Santissima Passione di Enna, che ne custodisce gelosamente l’integrità e che in passato l’ha già presentata ai fedeli nella chiesa di San Leonardo, spesso integrata in suggestive installazioni artistiche durante il Giovedì Santo. Un gesto di profonda devozione lega questa copia alla Sindone originale, essendo stata donata ai confrati della Passione dalla confraternita del Santissimo Sudario di Torino, custode del sacro lino.

L’esperto Marco Gnoffo illustrerà gli aspetti religiosi e scientifici

Ad affrontare le complesse tematiche religiose e scientifiche connesse al mistero della Sindone sarà Marco Gnoffo, esperto sindonologo proveniente da Palermo; ingegnere di professione, autore di numerosi saggi, racconti e romanzi, Gnoffo ha inoltre conseguito il diploma di specializzazione in Studi sindonici presso l’Ateneo pontificio Regina Apostolorum di Roma – un curriculum di tutto rispetto che promette un’analisi approfondita e illuminante. La partecipazione alla conferenza è aperta a tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza di questo sacro lenzuolo.

I riti pasquali si apriranno con “I canti e le marce della passione di Enna”

E per dare ufficialmente il via ai riti pasquali ennesi, sabato 5 aprile alle ore 20 il Duomo di Enna farà da cornice al suggestivo concerto intitolato “I canti e le marce della Passione di Enna”; ad esibirsi saranno il Corpo bandistico Città di Enna, il Coro Passio Hennensis, con la preziosa partecipazione dell’orchestra d’archi del Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta e dei talentuosi docenti e studenti del liceo musicale “Napoleone Colajanni” di Enna – un evento che si preannuncia ricco di emozioni e spiritualità.