Forza Italia a Piazza Armerina: un congresso per individuare strategie politiche e valorizzare giovani promesse

Si è svolto sabato a Piazza Armerina il primo congresso cittadino di Forza Italia, segnando un momento cruciale per la strategia politica locale e provinciale. Alla presenza di figure chiave come l’Onorevole Luisa Lantieri e il neo Coordinatore Massimo Di Seri, l’evento ha rafforzato il legame tra il partito e le giovani promesse politiche della provincia di Enna.

Una giornata di nomine e progetti

Il congresso ha visto l’ascesa di Cateno Grancagnolo al ruolo di ViceCoordinatore di Forza Italia Giovani. Grancagnolo, consigliere della città di Piazza Armerina, ha espresso gratitudine e determinazione nel perseguire gli obiettivi del partito: «Sono onorato della fiducia ricevuta e pronto a lavorare con impegno e responsabilità.»

Obiettivi ambiziosi per i giovani

Sotto la guida di figure esperte come l’Onorevole Lantieri e il Dott. Antonio Montemagno, si legge in un comunicato stampa, i giovani di Forza Italia sono chiamati a collaborare per rafforzare la rete di giovani amministratori locali. L’attenzione è rivolta anche all’Università Kore, dove si cercherà di coinvolgere attivamente gli studenti in iniziative politiche e sociali.

Impegno verso il futuro

Il congresso di ieri ha anche fissato le prossime tappe importanti per il partito, con Grancagnolo e Di Seri che rappresenteranno la provincia di Enna al congresso Nazionale di Forza Italia Giovani a Roma, il prossimo 31 Maggio.

«Il nostro obiettivo è chiaro – rafforzare la presenza e l’efficacia politica di Forza Italia a tutti i livelli, promuovendo un dialogo costruttivo e proattivo con i cittadini e le istituzioni» ha concluso Grancagnolo, evidenziando un programma intenso e ambizioso per il futuro prossimo.