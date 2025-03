Concettina Principato, la Resistenza nel cuore: un incontro per ricordare

Venerdì 28 marzo, alle 17:30, la sala al piano terra del Convento di San Pietro – a Piazza Armerina in via Ge. Ciancio – ospiterà un incontro dal titolo «L’etica antifascista di Concettina Principato. Una vita per la libertà». L’evento, promosso dall’Università Popolare del Tempo Libero “Ignazio Nigrelli”, rientra tra le iniziative per l’80º anniversario della Liberazione.

La storia di una donna e di una figlia

Concettina Principato non fu solo una testimone del Novecento, ma una protagonista attiva della lotta per la libertà. Figlia di Salvatore Principato, maestro originario di Piazza Armerina e fucilato a Piazzale Loreto il 10 agosto del 1944 – uno dei nomi scolpiti nella tragedia e nel coraggio della Resistenza – Concettina ne raccolse l’eredità, trasformando il dolore in militanza.

Milano, la Resistenza e la solidarietà

Dopo l’uccisione del padre, Concettina si avvicinò ai socialisti milanesi, in particolare a Lelio Basso, con cui collaborò durante gli anni cruciali della guerra. Prestò soccorso alle famiglie dei deportati e dei caduti, portando avanti un lavoro silenzioso e capillare – spesso nascosto, ma decisivo. Per decenni è stata una figura centrale nell’ANPI milanese, della quale fu anche presidente.

Un racconto tra etica, letteratura e memoria

A raccontare la vicenda sarà Massimo Castoldi, filologo e critico letterario, nonché profondo conoscitore della storia della Resistenza. Il suo intervento non si limiterà al racconto biografico, ma intreccerà le vicende personali della Principato con i grandi snodi dell’antifascismo italiano, mostrando – con rigore e passione – come l’impegno civile si possa trasmettere di generazione in generazione.

Un appuntamento per tutti

L’iniziativa si inserisce nel trentesimo anno accademico dell’Università Popolare “Ignazio Nigrelli”, che da sempre propone appuntamenti culturali aperti alla cittadinanza. «Celebrare Concettina Principato significa ricordare una donna che ha trasformato la tragedia in lotta per la giustizia» – si legge nel programma – «e rilanciare un’etica della memoria che parla ancora oggi a ciascuno di noi».