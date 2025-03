Meteo Piazza Armerina – Inizio settimana all’insegna della nuvolosità e del pulviscolo sahariano in provincia di Enna

La settimana si apre sui cieli di Enna e della sua provincia con una diffusa nuvolosità, un fenomeno atmosferico accompagnato dalla presenza di pulviscolo sahariano che tinge l’aria di una caratteristica opacità; non è da escludere, secondo le prime analisi, la possibilità di precipitazioni che potrebbero mescolare la pioggia con la sabbia proveniente dal deserto.

Temperature miti in avvio, poi atteso calo termico e intensificazione delle piogge

Il quadro termico per le prime due giornate, lunedì 24 e martedì 25 marzo, si manterrà su valori piuttosto miti, attestandosi intorno ai 20 gradi centigradi, un tepore insolito forse per il periodo ma che non sorprende più di tanto in un clima sempre più ballerino; i venti, in questa fase iniziale, dovrebbero rimanere deboli, senza particolari raffiche a movimentare la situazione. Tuttavia, già a partire da mercoledì 26 marzo, si prevede un cambiamento significativo del meteo: le condizioni atmosferiche sono destinate a peggiorare sensibilmente rispetto ai giorni precedenti, con un’intensificazione delle precipitazioni che potrebbero diventare più consistenti e diffuse; contestualmente, si assisterà a una progressiva diminuzione delle temperature, preludio a un possibile ritorno a scenari più consoni alla stagione primaverile inoltrata.

Piazza Armerina: cielo nuvoloso, pulviscolo e possibili piogge sabbiose, poi peggioramento

Anche per la città di Piazza Armerina le previsioni ricalcano, seppur con qualche sfumatura, l’andamento generale della provincia; il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con la ben visibile presenza del pulviscolo sahariano in sospensione che potrà rendere l’atmosfera lattiginosa e, come detto, non si può del tutto scartare l’eventualità di piogge che trasporteranno al suolo la sabbia desertica; le temperature, almeno inizialmente, si manterranno su livelli miti e gradevoli, ma già da mercoledì si prospetta un’inversione di tendenza con un calo termico più marcato e l’arrivo di precipitazioni che potrebbero interessare anche il territorio armerino.

David Cartarrasa per StartNews