Sequestrati a Piazza Armerina centinaia di articoli di carnevale pericolosi

L’attività ispettiva, eseguita nell’ambito dei regolari controlli economici sul territorio, ha permesso di rilevare diverse irregolarità riguardanti maschere, giocattoli, pupazzi e vari accessori tipicamente carnevaleschi. Gli uomini delle Fiamme Gialle, durante l’attività di monitoraggio delle merci poste in vendita presso un esercizio commerciale di Piazza Armerina, hanno infatti accertato l’assenza del marchio di conformità europeo «CE», fondamentale per garantire agli utenti finali – soprattutto quelli più piccoli – che i prodotti rispettino le norme europee in materia di sicurezza e sostenibilità ambientale. Inoltre, sui beni sequestrati mancavano totalmente le indicazioni obbligatorie in lingua italiana circa la potenziale presenza di materiali pericolosi, in netta violazione del Decreto Legislativo 54/2011 che disciplina la sicurezza dei giocattoli.

Sanzioni e segnalazioni

A seguito del controllo, tutta la merce non conforme è stata immediatamente sottoposta a sequestro amministrativo, con relativa segnalazione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Enna. Il rappresentante legale della società è stato sanzionato con una multa amministrativa di 3.000 euro.

Controlli a tutela della concorrenza e della salute

L’operazione della Guardia di Finanza si inserisce nel quadro più ampio delle azioni di contrasto alla diffusione di prodotti pericolosi o non conformi alle norme comunitarie, con l’obiettivo di salvaguardare tanto la salute dei consumatori quanto il corretto funzionamento del mercato, garantendo una concorrenza leale – e soprattutto trasparente – tra gli operatori economici.