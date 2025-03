Il Cammino di San Giacomo in Sicilia conquista i camminatori: arriva la guida ufficiale

Sarà disponibile da luglio la guida ufficiale del Cammino di San Giacomo in Sicilia, pubblicata da Terre di Mezzo, prestigiosa casa editrice milanese specializzata in cammini spirituali e naturalistici. Questo itinerario, già noto come uno dei percorsi più suggestivi d’Italia, raggiunge così un importante riconoscimento che premia anni di lavoro – accurato e paziente – mirato a valorizzare cultura, fede e accoglienza.

Il cammino, definito tra i più suggestivi itinerari spirituali italiani, si snoda lungo dieci tappe principali:

1. Caltagirone – celebre per la tradizione della ceramica.

2. San Michele di Ganzaria – legata alla figura del Beato Gerlando.

3. Mirabella Imbaccari – nota per l’arte del tombolo.

4. Piazza Armerina – famosa per i mosaici della Villa Romana del Casale.

5. Aidone – custode della Dea di Morgantina.

6. Valguarnera Caropepe – con la storia della miniera di Floristella.

7. Assoro – con il detto “Prima Assoro e poi Roma”.

8. Nissoria – legata al vecchio casale di Nissorya.

9. Nicosia – la città dei 40 Baroni e di Fra Felice.

10. Capizzi – che custodisce le reliquie di San Giacomo il Maggiore.

La pubblicazione della guida rappresenta non solo un riconoscimento del lavoro svolto in questi anni dagli organizzatori, ma anche un prezioso strumento per chi deciderà di intraprendere il cammino. Terre di Mezzo, realtà milanese nota per l’affidabilità e la qualità delle proprie pubblicazioni, ha selezionato il Cammino di San Giacomo in Sicilia inserendolo tra i percorsi italiani di rilievo nazionale.

Presentazione a Milano alla fiera del turismo sostenibile

L’evento ufficiale di presentazione della guida avverrà in occasione della fiera “Fa’ la Cosa Giusta”, che si svolgerà dal 14 al 16 marzo 2025 a Milano. Durante la manifestazione, l’associazione promotrice sarà presente con i propri stand (Padiglioni 16-20) per informare i visitatori e condividere curiosità e dettagli pratici sull’itinerario. In particolare, l’associazione sarà rappresentata da Totò Trumino, che descriverà dettagli e particolarità di questo percorso; un appuntamento da non perdere per chi ama scoprire la Sicilia più vera e autentica.

Il Cammino di San Giacomo – che unisce fede, storia e calda accoglienza – rappresenta oggi più che mai una straordinaria opportunità per riscoprire la Sicilia camminando lentamente, passo dopo passo, vivendo un’esperienza umana e spirituale unica.