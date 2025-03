Asp Enna, nuove stabilizzazioni per potenziare il personale sanitario

Proseguendo con il piano di potenziamento del personale – fortemente voluto dalla direzione strategica dell’asp di Enna – l’azienda ha annunciato 67 nuove stabilizzazioni. Giovani e capaci dipendenti andranno ad aggiungersi al personale in servizio. L’obiettivo? Offrire alla collettività servizi sempre più puntuali e di qualità; il tutto per migliorare l’esperienza di assistenza sanitaria.

Comparto sanitario potenziato

Ad essere potenziato sarà principalmente il comparto sanitario; beneficeranno infatti della stabilizzazione 42 oss, 9 infermieri, 2 fisioterapisti, 1 logopedista, 1 audiometrista, 2 tecnici di laboratorio, 2 tecnici di radiologia ed anche qualche profilo amministrativo. «Si tratta di figure indispensabili per incrementare i servizi che la nostra azienda eroga agli assistiti – sottolinea il direttore sanitario Emanuele Cassarà, costantemente impegnato nella ricerca e nella razionalizzazione di nuove risorse – attraverso la stabilizzazione di questo personale potenzieremo le prestazioni sanitarie in tutto il territorio».

Avviso e procedure

L’avviso per le stabilizzazioni, secondo tutti i criteri dettati dalla legge e nel rispetto del piano del fabbisogno aziendale, è stato pubblicato con la delibera del direttore generale n. 318 del 07 marzo 2025 ed è consultabile nel sito internet dell’asp di Enna, nella sezione albo on line. Gli aventi diritto, secondo tutte le indicazioni presenti nell’avviso, potranno inoltrare richiesta all’asp di Enna, attraverso apposito modello, entro il 15° giorno dalla pubblicazione dello stesso sulla gurs.

Soddisfazione e auguri

Grande soddisfazione nelle parole del direttore amministrativo Maria Sigona che ha gestito la regia della procedura di stabilizzazione: «voglio fare i miei migliori auguri ai futuri dipendenti precisando che questo traguardo non è significativo solo per loro, e le rispettive famiglie, ma principalmente rappresenta per la nostra azienda una rinnovata spinta verso quella ricerca di qualità ed efficienza che ci siamo prefissati fin dal primo giorno di lavoro».