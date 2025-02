Il direttore dell’Asp di Enna, dott. Mario Zappia, dona il sangue a Nicosia

Il dott. Mario Zappia, direttore generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, ha compiuto un gesto di grande altruismo recandosi al Servizio Trasfusionale di Nicosia per donare il sangue; un atto che ripete periodicamente per promuovere la cultura della donazione. «La dedizione del Dott. Zappia alla causa della donazione del sangue rappresenta un grande gesto di altruismo nella nostra comunità e funge anche da potente esempio per tutti», hanno commentato gli operatori sanitari del Centro.

Questo suo gesto non è passato inosservato, anzi, ha ispirato molti operatori sanitari, atleti e sportivi della provincia a seguire il suo esempio, creando una vera e propria rete di solidarietà. Le associazioni di volontariato, sempre attive in questo campo, giocano un ruolo fondamentale nell’organizzare eventi e campagne di sensibilizzazione per incentivare la donazione. «Ogni donazione – ha dichiarato il dott. Zappia – è un gesto di generosità che può fare la differenza tra la vita e la morte per chi ne ha bisogno. La mobilitazione collettiva è fondamentale e ognuno di noi può essere un catalizzatore di cambiamento, ispirando altri a partecipare attivamente».

Il dott. Zappia ha poi lanciato un appello alla comunità: «Invitiamo tutti a riflettere su quanto sia semplice e significativo diventare donatori. Ogni goccia di sangue donata è un gesto di amore e solidarietà che può salvare vite. Insieme, possiamo continuare a costruire una cultura della donazione, sostituendo l’indifferenza con l’azione e creando una comunità più forte e unita». Il dott. Francesco Spedale, direttore dei Servizi Trasfusionali dell’ASP di Enna, ha espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti nel 2024: «Nel 2024 abbiamo raccolto più di 11.000 unità di sangue, confermando la provincia di Enna tra le tre siciliane con il più alto volume di sangue raccolto in rapporto alla popolazione residente»; un risultato reso possibile anche grazie al contributo fondamentale delle Associazioni di Volontariato.