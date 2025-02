Nicosia – Al via la IX edizione de “Le giornate di Davì”

Per i prossimi due mesi, Nicosia sarà nuovamente un centro nevralgico per la cultura nazionale grazie alla nona edizione de “Le Giornate di Davì”. Fondata da Aldo La Ganga, questa rassegna culturale indipendente ha guadagnato negli anni un crescente riconoscimento, diventando un punto di riferimento nel panorama culturale italiano. Quest’anno, l’evento si arricchisce di una novità: quattro appuntamenti che intrecciano letteratura e cinema, raccontando storie di uomini e donne che hanno lottato per un mondo più giusto e libero.

Un percorso tra memoria e impegno civile

La rassegna non si limita alla divulgazione culturale, ma si propone come un vero e proprio strumento di riflessione civile. I temi affrontati spaziano dalla lotta alla mafia al coraggio di chi ha sfidato il crimine organizzato, offrendo un’opportunità di crescita collettiva e consapevolezza sociale.

Il programma della rassegna

Si parte il 21 febbraio con la presentazione del libro Il delitto Mattarella di Aurelio Grimaldi, che sarà presente per raccontare il suo lavoro, accompagnato dalla proiezione del film omonimo.

Il 14 marzo sarà dedicato alla figura di Pio La Torre*, con la proiezione del film *Ora Tocca a noi* e la presentazione del libro *Pio La Torre. Saranno presenti Walter Veltroni, regista del film, e l’autore del libro, Vito Lo Monaco.

Il 26 marzo sarà invece la volta di Le stanze del sogno*, un film di Clelia Parisi, accompagnato dal videoclip *Nzambe na bilem di Patient Moma.

Infine, l’11 aprile, la rassegna si concluderà con la presentazione del libro Mafia – fare memoria per combatterla* di Antonio Balsamo, sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, e la proiezione del film *Il giudice e il boss di Pasquale Scimeca.

Un luogo di incontro tra cultura e società

Tutti gli eventi si svolgeranno presso il Cineteatro Cannata di Nicosia* a partire dalle ore *18:00. Con un programma che unisce la forza della parola scritta alla potenza delle immagini, “Le Giornate di Davì” si conferma non solo una rassegna di alto valore culturale, ma anche un importante momento di riflessione sulla memoria e sull’impegno per la legalità.