Le associazioni di Enna si incontrano al centro Atlantis per un dibattito sul futuro della comunità

Il prossimo sabato 22 febbraio 2025, il Centro Atlantis di Enna aprirà le sue porte per un evento dal titolo “Presidi di resistenza”. L’iniziativa è organizzata dalle associazioni che animano il coworking associativo messo a disposizione dalla CGIL di Enna, con l’obiettivo di creare un momento di confronto e condivisione su temi cruciali per il territorio: il futuro della comunità, il fenomeno dell’emigrazione e il desiderio di restare per costruire alternative concrete.

L’ingresso di nuove realtà nel coworking associativo

L’evento segna l’ingresso ufficiale all’interno del Centro Atlantis del circolo Arci Petra A.P.S. e dell’associazione Koinè A.P.S. L’idea alla base dell’incontro è quella di estendere l’invito a tutta la cittadinanza, affinché questo spazio – da oltre dieci anni punto di riferimento per il tessuto sociale e culturale di Enna – possa essere sempre più un luogo di partecipazione attiva. Situato in Via Civiltà del Lavoro, nel quartiere Ferrante, il Centro Atlantis ospita da tempo incontri, attività culturali e sociali, momenti di confronto e progetti radiofonici, rappresentando una vera e propria esperienza di innovazione sociale per l’entroterra siciliano.

Un presidio di speranza per il futuro di Enna

«Il nostro è un impegno per mantenere vivo un barlume di speranza e provare a dare una visione diversa del futuro dei giovani della nostra città» spiegano dal coordinamento del Centro. Enna, infatti, vede ogni anno molte persone lasciare il territorio in cerca di nuove opportunità altrove, un fenomeno che l’incontro di sabato vuole affrontare proponendo modelli alternativi di sviluppo e valorizzazione del territorio.

Gli ospiti dell’incontro

L’appuntamento, fissato per le ore 18, vedrà la partecipazione di numerose associazioni tra cui Anpi, Bedda Radio, Giosef Enna, Libera contro le mafie e Terra Matta. Interverranno anche ospiti di rilievo: Gabriella Messina, segretaria della Confederazione CGIL Sicilia; Giuseppe Montemagno, presidente di Arci Sicilia; Antonio Malaguarnera, segretario generale CGIL Enna; e Rita Magnano, ex segretaria CGIL Enna e fondatrice del Centro Atlantis.

Un evento per ribadire l’importanza della partecipazione

L’incontro di sabato non sarà solo un’occasione di dibattito, ma anche un atto di resistenza civile e sociale. Le associazioni partecipanti ribadiscono il loro impegno nel voler restare e costruire, sfidando le difficoltà e puntando sulla partecipazione attiva per il cambiamento. L’obiettivo è quello di rafforzare una rete di realtà associative che – con passione e determinazione – lavorano quotidianamente per dare un futuro alla comunità ennese.