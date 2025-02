Piazza Armerina – Lavori pubblici: Assegnato il ripristino della pavimentazione in Contrada Cannarozzo

Il Comune di Piazza Armerina ha ufficialmente assegnato i lavori straordinari per il ripristino della pavimentazione stradale in Contrada Cannarozzo, un nodo cruciale per i collegamenti tra la Zona Artigianale, il viale Conte Ruggero e le aree limitrofe. La determina n. 382 del 18 febbraio 2025 sancisce l’affidamento dell’intervento all’Impresa L’Ulisse Service di Diana Filippo, con sede in via Toselli, 9 a Piazza Armerina, a seguito di una trattativa diretta condotta attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

Dettagli economici e ribasso d’asta

L’intervento, inquadrato nella Categoria OG3 Classifica 1, ha visto un ribasso d’asta del 24,35%, portando a un importo contrattuale di € 54.643,98. Il quadro economico complessivo ammonta a € 70.000,00, suddiviso nei seguenti importi:

– Lavori: € 71.664,19

– Importo per la sicurezza (non soggetto a ribasso): € 1.766,00

– Importo contrattuale: € 54.643,98

– Somme a disposizione (IVA, conferimento in discarica, funzioni tecniche, acquisto beni e strumentazioni): € 15.356,02

Le risorse finanziarie sono state stanziate attraverso vari capitoli di spesa comunale, con una distribuzione che prevede fondi per un totale di € 70.000,00, ripartiti su più annualità.

Un intervento strategico per la mobilità

Il Responsabile del Settore, Dott. Ing. Mario Duminuco, ha sottolineato l’importanza di questo intervento per il miglioramento della sicurezza stradale e il ripristino delle condizioni ottimali di una viabilità essenziale per residenti e attività produttive. L’intervento in Contrada Cannarozzo è fondamentale per garantire una viabilità efficiente e sicura, migliorando il collegamento tra arterie strategiche della città.