Ente Autodromo di Pergusa: a settembre il rilancio, via al tavolo tecnico per modificare lo Statuto

Mattinata intensa a Palazzo di Città per il futuro dell’Ente Autodromo di Pergusa. Si è svolta infatti la riunione convocata dalla commissione dei capigruppo del Consiglio comunale di Enna, presieduta da Paolo Gargaglione, alla presenza del presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna, Piero Capizzi, del sindaco Maurizio Dipietro e del presidente dell’Aci, Alessandro Battaglia. Un incontro definito «aperto e costruttivo» da Capizzi, che fin dall’inizio del suo mandato ha indicato la questione autodromo come una delle priorità assolute.

Modifiche statutarie e stop alla liquidazione

Dal confronto è emersa una posizione condivisa e trasversale: rivedere lo Statuto dell’Ente Autodromo è il primo passo per revocare lo stato di liquidazione in cui versa da tempo. «Abbiamo registrato la totale condivisione delle scelte che andremo ad adottare – ha dichiarato Capizzi – da subito sarà convocato un tavolo tecnico alla presenza mia, del sindaco, del presidente del Consiglio comunale, del consigliere provinciale delegato e del presidente dell’Aci».

Il punto principale sul tavolo sarà la modifica della durata del Consorzio, oggi limitata e non compatibile con una reale ripartenza. L’obiettivo è chiaro: fare in modo che già entro settembre – approfittando della pausa estiva per lavorare senza interruzioni – l’Ente possa tornare “in bonis”, e quindi operativo, sia sul piano sportivo che gestionale.

Un rilancio atteso e condiviso

L’autodromo di Pergusa rappresenta un’infrastruttura strategica non solo per lo sport motoristico, ma anche per l’economia e l’immagine del territorio ennese. La riunione odierna ha sancito una sintonia istituzionale rara: maggioranza, opposizione, Comune e Libero Consorzio si muoveranno uniti per voltare pagina. Il futuro dell’autodromo – che negli anni ha ospitato eventi di rilievo internazionale – potrebbe così tornare a correre su un nuovo tracciato amministrativo, più snello e finalmente funzionale.