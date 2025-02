Piazza Armerina alla Bit di Milano: ll sindaco Cammarata e l’assessore Messina presenti per promuovere il territorio

La città di Piazza Armerina – cuore pulsante della Sicilia, incastonata tra le sue meraviglie storico-artistiche – è sbarcata alla Bit di Milano, la prestigiosa fiera internazionale del turismo. Un’occasione unica – di quelle che capitano una volta nella vita – per tessere nuove alleanze con tour operator di tutto il mondo e presentare le sue carte migliori.

Un’occasione unica per il turismo siciliano

Il sindaco di Piazza Armerina, Ninio Cammarata, e l’assessore al turismo, Ettore Messina, hanno rappresentato la città in questa importante vetrina. Obiettivo: promuovere il turismo e il territorio, con un occhio di riguardo al celebre Palio dei Normanni, evento storico di grande richiamo che quest’anno celebra la sua 70ª edizione.

Il Palio dei Normanni e gli eventi di punta

Il Palio dei Normanni – competizione che rievoca le antiche gesta cavalleresche – è stato il protagonista di questa trasferta milanese. Ma non è stato l’unico evento promosso. Insieme al Palio, infatti, è stato presentato anche il ricco calendario di eventi che animeranno la città nei prossimi mesi, tra cui spicca il “Barock Festival”, giunto alla sua terza edizione. Un festival – ricordiamolo – dedicato alla musica e all’arte barocca.

Cos’è la Bit di Milano

La Bit di Milano – appuntamento imperdibile per gli addetti ai lavori del turismo – è una borsa internazionale che permette alle destinazioni di tutto il mondo di presentare la propria offerta turistica. Un’occasione – di quelle che non capitano tutti i giorni – per entrare in contatto con tour operator, agenzie di viaggio e altri professionisti del settore e creare nuove opportunità di business. La presenza di Piazza Armerina – come abbiamo visto – sottolinea l’importanza che il turismo riveste per la città e la sua volontà di aprirsi a nuovi mercati.