Enna: approvato il Contratto Collettivo Integrativo Aziendale 2024 per il personale sanitario

La Direzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Enna ha deliberato l’approvazione del Contratto Collettivo Integrativo Aziendale per il 2024, in conformità con il Contratto Nazionale di Lavoro e le direttive dell’ARAN e del CNEL. Questo strumento normativo rappresenta un elemento fondamentale per valorizzare il personale del comparto sanità, migliorando le condizioni lavorative e incentivando le performance.

Dettagli economici e obiettivi strategici

Il contratto prevede l’utilizzo di risorse economiche suddivise in due principali fondi:

– Fondo per incarichi e progressioni economiche: € 6.826.342,80, destinati a incarichi specifici e progressioni economiche orizzontali (PEO).

– Fondo per premialità e condizioni economiche: € 5.529.712,13, dedicati a welfare integrativo, incentivi per il raggiungimento di obiettivi strategici aziendali, e retribuzioni straordinarie per il personale.

Innovazioni per il personale sanitario

Il Contratto punta a migliorare diversi aspetti: indennità professionali, progressioni economiche, premi per le eccellenze e condizioni lavorative. «Con questo atto, confermiamo il nostro impegno a garantire un ambiente di lavoro collaborativo e a rispondere alle esigenze del personale, contribuendo all’efficienza e qualità dei servizi offerti ai cittadini», ha dichiarato il Direttore Generale dell’ASP di Enna, dott. Mario Zappia.

Un impegno condiviso

La sottoscrizione ha visto il coinvolgimento delle principali figure dirigenziali dell’ASP e dei rappresentanti sindacali, con la firma del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Responsabile del Servizio Risorse Umane, oltre alle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, FIALS, NURSIND e NURSING UP.