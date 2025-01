Piazza Armerina, turismo – Un progetto per riqualificare l’area camper di via G. Lo Giudice e crearne una nuova

A Piazza Armerina, il Comune si impegna nella riqualificazione dell’area di sosta camper in via Giacinto Lo Giudice e nella creazione di una nuova struttura in via Salita Cappuccini. L’intervento sulla prima area prevede miglioramenti per 10 piazzole pavimentate e 25 delimitate da cordoli in legno, mentre la nuova area offrirà spazi moderni per accogliere camperisti in un contesto più attrezzato.

Camperisti fetta importante della domanda turistica

Il settore del turismo tramite camper rappresenta una componente sempre più importante per il turismo, grazie alla sua capacità di coniugare libertà, flessibilità e contatto diretto con la natura sta vivendo un periodo di grande sviluppo. Questo tipo di turismo ha un impatto significativo sia dal punto di vista economico che sociale, influenzando positivamente numerosi settori e comunità locali. Le aree di parcheggio sono dunque fondamentali per accogliere i camper e fornire servizi adeguati.

Per garantire il funzionamento delle aree è previsto l’affidamento el servizio di gestione a privati che avranno anche la responsabilità della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, nonché la promozione digitale dell’offerta turistica e l’obbligo di assicurare servizi di qualità per almeno dieci anni.

Investimenti e fondi stanziati

Il costo complessivo di 255.092,07 euro sarà coperto in parte dal Ministero del Turismo, che contribuirà con 180.345,37 euro, e per la restante somma da fondi comunali. Questo rientra in un più ampio piano di investimenti di 32.870.000 euro destinati alla riqualificazione di aree per sosta turistica. La scelta di finanziare il progetto da parte del Ministero è stata determinata da requisiti specifici, come la vicinanza a un sito UNESCO e la presenza di eventi significativi. Piazza Armerina si è distinta per qualità e cantierabilità della proposta, oltre a garantire un’eccedibile copertura dei costi rispetto al massimo contributo concedibile.