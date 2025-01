Valguarnera si prepara a un Carnevale indimenticabile. Dal 22 febbraio parte la festa.

Valguarnera Caropepe si accende di colori e allegria per il Carnevale 2025, con un calendario di eventi pensati per coinvolgere tutta la comunità. L’amministrazione comunale ha preparato un programma ricco di attività, pronto a soddisfare i gusti di grandi e piccini.

Le date principali del Carnevale

La festa inizierà il 22 febbraio, con una serata dedicata all’elezione della “Maschera più bella”. Subito dopo, il ritmo salirà con un dj set e vocalist che trasformeranno la serata in un vero e proprio spettacolo musicale.

Il 25 febbraio sarà il momento delle sfilate delle scuole. Studenti di ogni età riempiranno le strade con costumi creativi, in un’esplosione di entusiasmo e originalità.

Il gran finale è previsto per domenica 2 marzo, con la sfilata dei gruppi in maschera. Quest’anno ci sarà una novità: i partecipanti saranno divisi in due categorie, per valorizzare la partecipazione di tutti. I bambini dai 1 ai 10 anni sfileranno in un gruppo dedicato, mentre gli 11enni e oltre si contenderanno il premio nella seconda categoria.

La sindaca Draià annuncia sorprese e premi

«Ci saranno premi molto significativi e riconoscimenti di partecipazione per tutti – fa sapere la sindaca Francesca Draià – il programma completo sarà presto divulgato, ma è già evidente l’impegno di questa amministrazione per rendere questa edizione un evento speciale e indimenticabile». Non perdetevi gli aggiornamenti e a preparatevi a vivere un Carnevale unico a Valguarnera

Nella foto: al centro la sindaca Francesca Draià in una passata edizione del Carnevale di Valguarnera