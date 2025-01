Rifiuti abbandonati: aumenta la collaborazione dei cittadini per smascherare i furbetti del sacchetto

Le vie cittadine continuano a essere teatro di un fenomeno tanto incivile quanto dannoso: l’abbandono dei rifiuti. La polizia urbana – con il supporto dell’esperto Walter Campagna e dell’assessore Concetto Arancio – sta portando avanti una serie di interventi per contrastare il fenomeno, sfruttando le potenzialità delle video-trappole. Questi dispositivi hanno già permesso di individuare e sanzionare diversi trasgressori – immortalati mentre gettavano rifiuti nei pressi di luoghi sensibili- come la centralissima Piazza Garibaldi.

La collaborazione dei cittadini

In via Monte, un esempio virtuoso di cooperazione tra residenti e forze dell’ordine ha segnato una svolta. I cittadini, stanchi di vedere la propria strada trasformata in una discarica a cielo aperto, hanno segnalato alla polizia locale un concittadino abituato a disfarsi dei rifiuti depositando i sacchetti senza rispettare il calendario della differenziata. L’intervento della Polizia Locale ha portato a identificare e a sanzionare l’uomo. Questo episodio dimostra come il contributo attivo della comunità possa essere determinante per mantenere puliti e decorosi gli spazi urbani.

Un impegno continuo

L’azione della polizia urbana prosegue senza sosta, sottolineando la necessità di un impegno collettivo per contrastare l’abbandono dei rifiuti. «La città è di tutti – ha ribadito l’assessore Arancio –; la collaborazione tra istituzioni e cittadini è fondamentale per proteggerla».