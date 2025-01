Piazza Armerina – Forza Italia: un appello al Comune per non perdere il finanziamento regionale per impianti sportivi

Il gruppo consiliare di Forza Italia di Piazza Armerina rinnova il proprio impegno verso lo sport locale, evidenziando come questa attività rappresenti un fondamentale strumento di crescita per i giovani – e non solo – del territorio. In una nota ufficiale, il partito sottolinea come, nonostante l’importanza dello sport nella vita cittadina, Piazza Armerina manchi ancora di un campo da calcio in erba sintetica, una struttura ormai comune in molte altre realtà comunali.

Il bando regionale come opportunità

Il focus del comunicato si sposta sulla necessità di agire rapidamente per approfittare di un’importante opportunità di finanziamento. La Regione Siciliana, tramite l’assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, ha pubblicato un bando da 120 milioni di euro, finanziato dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027, per il potenziamento degli impianti sportivi comunali. Forza Italia invita l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco, a redigere progetti corredati da tutta la documentazione necessaria per poter accedere a questo finanziamento.

L’appello ai giovani e all’amministrazione

«Confidiamo che questa occasione non venga sprecata – si legge nel comunicato – e auspichiamo l’immediata mobilitazione dell’assessore al ramo per offrire risposte concrete ai tanti giovani che richiedono maggiore attenzione per lo sport. Il gruppo consiliare ribadisce l’importanza di sottoporre le strutture sportive a interventi di manutenzione costante, sia ordinaria che straordinaria, per garantire un ambiente accogliente e sicuro»