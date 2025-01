Il Nucleo Volontari della Protezione Civile di Piazza Armerina impegnato nei grandi eventi di capodanno

Il Nucleo Volontari della Protezione Civile di Piazza Armerina ha dato il suo contributo durante due eventi di grande risonanza nazionale – “Capodanno in musica”, trasmesso in diretta su Canale 5 da Catania, e il Capodanno a Siracusa, seguito su FM Italia. Quindici volontari, insieme a unità logistiche di maxiemergenza e auto sanitarie, sono stati mobilitati per garantire assistenza sanitaria e supporto al pubblico; un’operazione che ha richiesto alta professionalità e prontezza.

Riconoscimento per la professionalità dell’associazione

La partecipazione dell’associazione a questi eventi testimonia la fiducia riposta nelle sue capacità – un riconoscimento che sottolinea l’impegno e la dedizione del gruppo. Il direttivo e i volontari, soddisfatti del ruolo affidato, hanno confermato l’impegno assunto dalla costituzione del nucleo, lo scorso febbraio: essere sempre al fianco dei cittadini e delle istituzioni. Questo approccio – incentrato su un servizio continuo – conferma il valore di una presenza costante e professionale, anche nei momenti di festa, ma potenzialmente critici.

Una presenza preziosa per le comunità

Gli interventi della Protezione Civile durante occasioni di grande afflusso di pubblico – come i festeggiamenti per l’inizio dell’anno – dimostrano il contributo fondamentale di questa realtà nel mantenere sicurezza e ordine . Anche durante i momenti di celebrazione, la presenza dei volontari ha rappresentato un simbolo di garanzia e affidabilità ; una dimostrazione concreta del loro ruolo essenziale nella gestione delle emergenze.