Piazza Armerina – Un video della Polizia Locale cattura l’abbandono dei rifiuti accanto la chiesa Fundrò

Nella tranquilla piazza Garibaldi, a Piazza Armerina, un’azione di inciviltà è stata documentata da una telecamera di sorveglianza. Le immagini mostrano un individuo mentre abbandona senza scrupoli rifiuti a terra, trasformando un angolo della piazza in una discarica improvvisata. Il gesto, compiuto con noncuranza, a sua insaputa è stato ripreso dalle telecamere della Polizia Locale, sempre più impegnata in un’intensa operazione di controllo per contrastare l’abbandono illegale di rifiuti. Decine di telecamere installate in punti strategici della città stanno consentendo di identificare i trasgressori, portando all’emissione di centinaia di multe. Le autorità ribadiscono l’importanza di rispettare le normative sulla raccolta dei rifiuti, ricordando che lo smaltimento scorretto non è solo un atto incivile ma comporta anche sanzioni amministrative severe e , in base al tipo di rifiuti abbandonati, potrebbe anche scattare la denuncia penale.

Nei prossimi giorni vi riferiremo su altri interventi della Polizia Locale.