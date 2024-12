Finanziaria siciliana: l’On. Luisa Lantieri e la Lega comunicano i finanziamenti concessi alla provincia di Enna

Nota della redazione: abbiamo ricevuto due comunicati riguardanti l’approvazione della finanziaria: uno proveniente dall’On. Luisa Lantieri l’altro dal sindaco di Valguarnera Francesca Draià. Abbiamo ritenuto opportuno accorparli per permettere ai nostri utenti di valutare nel complesso le zioni a favore della provincia. Come sempre pubblichiamo i comunicati in formato integrale per dare la possibilità ai lettori di approfondire gli argomenti.

Con l’approvazione della manovra finanziaria all’Ars, la provincia di Enna riceverà un finanziamento complessivo di 7.651.000 euro, destinato a interventi di vario genere. “Saranno finanziati interventi nelle chiese, per la promozione turistica del territorio, manutenzioni in diversi comuni e la ristrutturazione dello stadio Gaeta di Enna” ha dichiarato l’onorevole Luisa Lantieri, vicepresidente dell’Ars. Dalla parte della Lega la sindaca di Valguarnera Francesca Draià fa sapere che: “Anche questa volta il governo su proposta della deputazione della LEGA ha attenzionato la nostra provincia ENNA”

Dettagli degli interventi

Il territorio ennese beneficerà di un’importante spinta economica con investimenti mirati. Tra le priorità figurano lavori di manutenzione straordinaria nelle chiese, eventi turistici durante il periodo pasquale e la ristrutturazione dello stadio comunale Generale Gaeta, con un finanziamento dedicato di 600 mila euro.

Di seguito, una tabella riepilogativa delle opere finanziate nella provincia di Enna:

Beneficiario Importo (euro) Descrizione Chiesa San Leonardo Abate, Enna 25.000 Manutenzione straordinaria Parrocchia Maria SS. Della Visitazione, Enna 25.000 Restauro statua Madonna della Visitazione Chiesa Madre San Giacomo Maggiore, Villarosa 25.000 Restauro portone ligneo Parrocchia di San Paolo, Nicosia 25.000 Manutenzione e restauro Chiesa Sant’Antonio di Padova, Piazza Armerina 30.000 Manutenzione straordinaria Parrocchia S. Maria d’Itria, Piazza Armerina 20.000 Manutenzione Comune di Pietraperzia 25.000 Attività turistiche e culturali pasquali Comune di Nissoria 25.000 Attività turistiche e culturali pasquali Comune di Assoro 25.000 Attività turistiche e culturali pasquali Comune di Aidone 25.000 Attività turistiche e culturali pasquali Comune di Enna 600.000 Ristrutturazione dello stadio Generale Gaeta Manifestazione Palio dei Normanni, Piazza Armerina 200.000 Eventi culturali Autodromo di Pergusa 465.000 Interventi vari Quarto polo universitario “Kore”, Enna 921.000 Progetti di sviluppo Comune di Piazza Armerina 300.000 Collegamento via Manzoni – Piazza Unità d’Italia Cimitero monumentale Santa Maria di Gesù, Piazza Armerina 50.000 Manutenzione straordinaria Consorzio di Tutela della pesca di Leonforte IGP 50.000 Promozione coltivazione pesca Comune di Regalbuto 20.000 Attività turistiche e culturali pasquali Comune di Leonforte 20.000 Attività turistiche e culturali pasquali Comune di Piazza Armerina 75.000 Manutenzione verde pubblico e strade Villaggio Sammarco Consorzio di irrigazione di Centuripe 50.000 Promozione arancia rossa di Sicilia IGP Valle del Dittaino 4.600.000 Costruzione e ripristino canali acque bianche Comune di Aidone 50.000 Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale. Nicosia 50.000 interventi di sistemazione della pavimentazione stradale di infrastruttura viaria extraurbana dal tratto di innesto con la SP 18 sino alla rotonda posta a monte Valguarnera 80.000 completamento dei lavori e l’arredo del centro conferenze comunale Libero Consorzio comunale di Enna 200.000 interventi di manutenzione sulla strada provinciale 132 – SB 17 – Cerami-Buonfiglio (ex SB 4) Valguarnera 70.000 interventi di manutenzione sulla viabilità urbana, Barrafranca 40.000 Parrocchia di Maria SS. dell’Itria di Barrafranca per la sostituzione degli infissi dell’edificio di culto, Pietraperzia 50.000 Parrocchia Santa Maria Maggiore di Pietraperzia per restauro dei portoni laterali e ripristino marmoreo, Pietraperzia 20.000 Parrocchia “San Giuseppe” di Valguarnera Caropepe per l’acquisto di arredi per la chiesa di San Liborio

COMUNICATO DELL’ON. LANTIERI

COMUNICATO DEL GRUPPO DELLA LEGA TRAMIRTE LA SICNDACA DI VALGUARNERA FRANCESCA DRAIA’

➡➡FINANZIARIA REGIONALE

Anche questa volta il governo su proposta della deputazione della LEGA ha attenzionato la nostra provincia ENNA

➡➡➡➡➡. totale 560.000 euro

➡ al Comune di Aidone per interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale, per l’importo di 50 migliaia di euro;

➡ al Comune di Nicosia per interventi di sistemazione della pavimentazione stradale di infrastruttura viaria extraurbana dal tratto di innesto con la SP 18 sino alla rotonda posta a monte, per l’importo di 50 migliaia di euro;

➡ al Comune di Valguarnera Caropepe per il completamento dei lavori e l’arredo del centro conferenze comunale, per l’importo di 80 migliaia di euro;

➡ al Libero Consorzio comunale di Enna per interventi di manutenzione sulla strada provinciale 132 – SB 17 – Cerami-Buonfiglio (ex SB 4), per l’importo di 200 migliaia di euro;

➡ al Comune di Valguarnera Caropepe per interventi di manutenzione sulla viabilità urbana,

per l’importo di 70 migliaia di euro;

➡alla Parrocchia di Maria SS. dell’Itria di Barrafranca per la sostituzione degli infissi dell’edificio di culto, per l’importo di 40 migliaia di euro;

➡ alla Parrocchia Santa Maria Maggiore di Pietraperzia per restauro dei portoni laterali e ripristino marmoreo, per l’importo di 50 migliaia di euro;

➡ alla Parrocchia “San Giuseppe” di Valguarnera Caropepe per l’acquisto di arredi per la chiesa di San Liborio, per l’importo di 20 migliaia di euro;

Oltre ad altre misure di cui vi parlerò più avanti!

Da commissario provinciale della LEGA posso ritenermi soddisfatta per il lavoro svolto in pochi mesi ho cercato di raccogliere le istanze dei territori dopo incontri fatti con alcuni rappresentanti locali.

Siamo solo all’inizio di un percorso che deve necessariamente partire dalle esigenze delle nostre comunità.

Francesca Draia

Sindaco di Valguarnera

Commissario provinciale LEGA