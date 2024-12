La questura di Enna traccia il bilancio del 2024: focus su sicurezza, prevenzione e contrasto alla criminalità

La Questura di Enna, nel corso del 2024, ha messo in campo numerosi interventi per garantire la tutela dell’ordine pubblico e il contrasto al crimine comune e organizzato. Tra i principali fenomeni affrontati si segnalano la violenza di genere, la criminalità organizzata e la violenza sportiva, con l’obiettivo di adottare strategie mirate e prevenire reati fin dalle fasi iniziali.

Violenza di genere: dati preoccupanti ma interventi efficaci

In provincia di Enna sono stati emessi 76 ammonimenti, di cui 70 per violenza domestica e 6 per atti persecutori, un dato più che raddoppiato rispetto ai 34 del 2023. Il fenomeno si concentra principalmente nei comuni di Piazza Armerina, Barrafranca e Pietraperzia. In un caso, è stato applicato il braccialetto elettronico a un soggetto per maltrattamenti familiari.

Violenza sportiva e sicurezza urbana

Con la promozione dell’Enna calcio in Serie D, l’attenzione si è spostata anche sulla violenza sportiva, con l’emissione di due D.A.SPO. e 24 provvedimenti di interdizione urbana per risse nei pressi di locali pubblici.

Criminalità organizzata e attività giudiziaria

Nel contrasto alla criminalità organizzata, l’operazione “LUA MATER” ha portato a cinque arresti per associazione mafiosa, estorsione e detenzione di armi. Per i reati contro la persona, sono stati gestiti 16 casi di “codice rosso” e applicati 12 braccialetti elettronici.

Contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti

Significativa anche l’attività contro lo spaccio di droga, con l’uso di droni per introdurre sostanze stupefacenti nel carcere di Enna. Sono state eseguite 14 misure cautelari e denunciate 29 persone.

Attività amministrativa

Sul fronte amministrativo, la Questura ha revocato 16 porto di fucile per uso caccia, elevato 44 sanzioni nel capoluogo e rilasciato 1.252 passaporti, garantendo un controllo capillare anche sugli esercizi pubblici.

NEL 2024

Tipologia Quantità Ammonimenti 76 Avvisi orali 43 Proposte sorveglianze speciali 8 Foglio di via obbligatorio 17 D.A.S.P.O. (art. 6) 1 D.A.S.P.O. (art. 13/bis) 24 Totale misure personali 169 Confisca (patrimoniali) 1

Tipologia di reato Quantità Danno totale (€) Truffe e frodi informatiche 58 311.904 Diffamazione 2 – Trattamento illecito di dati 1 – Truffa 7 –