Costituito il gruppo Mpa nel Consiglio comunale di Piazza Armerina

A Piazza Armerina si è ufficialmente costituito il gruppo politico del Movimento per l’Autonomia (Mpa) all’interno del Consiglio Comunale. A rappresentarlo sono il vicesindaco Ettore Messina e i consiglieri di maggioranza Dino Vullo e Lucio Paternico, consolidando così la loro adesione a un movimento ben radicato nel territorio siciliano.

Sostegno all’amministrazione Cammarata

In una dichiarazione congiunta, Messina, Vullo e Paternico hanno espresso soddisfazione per questa scelta politica, sottolineando l’importanza del leader del Mpa, Raffaele Lombardo, come punto di riferimento regionale. “Da oggi il Mpa sosterrà ufficialmente l’amministrazione Cammarata anche attraverso i rappresentanti nel governo della Regione. Si rafforza in questo modo l’azione amministrativa che condividiamo da diversi anni”, hanno dichiarato.

Obiettivi condivisi e futuro politico

Questa adesione rappresenta un rafforzamento del legame tra il Consiglio Comunale e le politiche regionali, evidenziando un impegno comune per la crescita e lo sviluppo della città. Il gruppo Mpa si impegna a contribuire con rinnovata energia al progresso dell’amministrazione comunale.

