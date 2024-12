Caro voli da e per la Sicilia: l’On. Longi annuncia un stanziamento di 10 milioni di euro

Un importante passo avanti verso l’equità territoriale e il diritto alla mobilità per i cittadini siciliani è stato compiuto con l’approvazione dell’ordine del giorno alla legge di bilancio. Tale misura, come annunciato dall’on. Eliana Longi, prevede lo stanziamento di 10 milioni di euro l’anno, dal 2026 al 2027, per contrastare il caro voli da e per la Sicilia.

Un sollievo per cittadini e imprese

“Questo fondo – ha dichiarato l’on. Longi – consentirà di intervenire concretamente sulle tariffe, calmierando i costi soprattutto nei periodi di alta domanda, come il Natale, e garantendo maggiore accessibilità e connettività per lavoratori, studenti, famiglie e imprese”. L’adozione di questa misura risponde a una problematica che da anni grava su molti cittadini siciliani, costretti a sostenere spese elevate per spostarsi.

Collaborazione e prossimi passi

Un ringraziamento particolare è stato rivolto dall’On. Longi alla IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, per l’impegno dimostrato, e all’Assessore regionale alle infrastrutture e trasporti, On. Alessandro Aricò, per il supporto decisivo nell’affrontare la questione. L’on. Longi ha inoltre sottolineato che questo intervento rappresenta solo l’inizio di un percorso più ampio per superare le disuguaglianze territoriali, garantendo trasporti aerei più accessibili e competitivi. “Continueremo a lavorare – ha concluso l’on. Longi – affinché questa iniziativa si inserisca in una strategia di lungo periodo che offra pari opportunità di mobilità a tutti i cittadini siciliani.”

—