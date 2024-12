Piazza Armerina – al Garibaldi la rassegna nazionale “Tra prosa e musica” 2025: un viaggio tra arte e cultura

La rassegna nazionale “Tra prosa e musica” 2025, organizzata dalla Nuova Compagnia Sipario di Federica Amore, con la direzione artistica di Turi Amore, propone sei eventi di grande richiamo. Dal 28 gennaio al 30 maggio 2025, il Teatro Garibaldi di Piazza Armerina sarà teatro di una stagione ricca di emozioni, spaziando tra spettacoli teatrali e musicali.

Apertura con Antonio Grosso e Mario Incudine

L’inizio della rassegna è fissato per martedì 28 gennaio 2025 con Antonio Grosso che porterà in scena _”Due preti di troppo”_, una commedia brillante da lui scritta e diretta. Seguirà mercoledì 12 febbraio 2025 lo spettacolo _”Affaccia bedda”_ di Mario Incudine, un omaggio alla tradizione siciliana in chiave contemporanea.

Il cuore della stagione

Mercoledì 26 marzo 2025 sarà il turno di Monica Guerritore con _”La sera della prima”_, un’opera di grande intensità, scritta e diretta dall’artista. Martedì 15 aprile 2025, invece, il pubblico potrà assistere al musical _”Life is a cabaret”_, una produzione dal sapore internazionale diretta da Gisella Calì.

Conclusione con Ornella Muti e Pirandello

La stagione prosegue lunedì 5 maggio 2025 con Ornella Muti in _”Il Gattopardo, il ritorno di Angelica”_, accompagnata dalla Compagnia Nazionale di Danza Storica. La rassegna si chiuderà venerdì 30 maggio 2025 con _”Il berretto a sonagli”_ di Luigi Pirandello, interpretato da Turi e Federica Amore, che ne firmano anche la regia.

Info e prenotazioni

Gli abbonamenti, al costo di 120 €, prevedono agevolazioni per soci della Nuova Compagnia Sipario, CRAL, over 70 e ragazzi. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 0935 684104 o 348 7725577.

Tabella riepilogativa