Prefettura: la pianificazione dei servizi di vigilanza in vista delle festività natalizie

Si è svolta ieri mattina, presso la Prefettura di Enna, una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’incontro è stato organizzato per definire i dettagli delle attività di vigilanza in previsione delle festività natalizie, un periodo caratterizzato da un notevole aumento del turismo locale e dall’attuale contesto internazionale delicato, che implica una maggiore attenzione sul fronte della sicurezza.

Maggiore vigilanza per prevenire la criminalità

Durante la riunione, le forze di polizia hanno confermato il proprio impegno nella predisposizione di strategie mirate a prevenire episodi di criminalità, sia connessi alla minaccia terroristica sia relativi ai reati comuni, come i fenomeni di microcriminalità. Particolare attenzione sarà rivolta ai luoghi di culto e simboli religiosi, con un focus specifico sulle strutture della cristianità e sulle comunità ebraiche, alla luce delle tensioni legate al conflitto israelo-palestinese.

Controllo sulle strade e attività preventive

Un altro aspetto centrale della pianificazione riguarda la sicurezza stradale, specialmente nelle giornate festive, lungo le arterie autostradali e in prossimità di aree con traffico intenso, considerando anche la temporanea chiusura di alcune rampe dello svincolo autostradale di Enna. Sono state inoltre definite le azioni per contrastare l’illecito commercio di articoli pirotecnici, una misura necessaria per garantire la sicurezza durante i festeggiamenti del Capodanno.

Collaborazione tra le autorità

I membri del comitato hanno ribadito la piena collaborazione per assicurare il massimo livello di sicurezza ai cittadini. Le attività pianificate riflettono un approccio integrato e tempestivo, mirato a fronteggiare le sfide del periodo natalizio e garantire un clima sereno e sicuro per tutta la comunità.