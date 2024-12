Grande successo per l’edizione 2024 della giornata del cavallo e del bambino

L’edizione 2024 della manifestazione “La giornata del cavallo e del bambino”, organizzata dall’ASD Lo Sperone, ha registrato un successo straordinario, riportando in vita un evento atteso da 25 anni. Oltre 1200 partecipanti, tra cui più di 250 bambini, si sono riuniti presso l’En.Ca.Na. , in contrada Scifitello, per riscoprire un luogo storico legato all’equitazione nel cuore della Sicilia.

Esperienze uniche per grandi e piccoli

I bambini hanno avuto la possibilità di vivere un primo contatto con il mondo equestre, partecipando a sessioni di equitazione e ricevendo un attestato di partecipazione con una foto ricordo. Le famiglie hanno assistito a dimostrazioni di grooming, apprendendo come prendersi cura dei cavalli e comprendendo l’importanza educativa dell’equitazione. L’evento ha offerto momenti di svago con giochi su rotoloni di paglia, corse e dimostrazioni degli Arcieri Medievali di Federico II, che hanno coinvolto i più piccoli in attività di tiro con l’arco.

Un lavoro di squadra premiato

Il successo dell’evento è stato reso possibile dall’impegno dei membri dell’associazione, in particolare delle giovani amazzoni, che si sono distinte per la loro dedizione e responsabilità. Antonino Zuccarello, presidente regionale di ENGEA, ha elogiato l’organizzazione e sottolineato il valore strategico dell’En.Ca.Na., promettendo il sostegno dell’ente per futuri eventi regionali.

Un futuro promettente per l’En.Ca.Na.

L’associazione si impegna a rilanciare il centro come punto di riferimento per la comunità, con progetti che includano corsi di equitazione e attività sportive. Il presidente Enrico Longi ha evidenziato l’importanza del supporto dell’amministrazione comunale per garantire il rinnovamento della struttura e promuovere il prestigio culturale e sportivo della città.

Ringraziamenti e inviti

Un sentito ringraziamento è stato rivolto a volontari, famiglie, amici, ENGEA e ai protagonisti indiscussi: bambini e cavalli. Per sostenere l’En.Ca.Na. e rimanere aggiornati, è possibile seguire i canali social dell’associazione su Instagram (@en.ca.na) e Facebook (Enna Cavallo Natura) o scrivere a encana2023@gmail.com.