Fsp Polizia e Avis Caltanissetta insieme per la donazione del sangue

La Federazione Sindacale di Polizia (FSP), in collaborazione con l’AVIS di Caltanissetta, ha rinnovato il suo impegno per promuovere la donazione del sangue. Attraverso questa iniziativa, invita colleghi e cittadini a partecipare a un gesto di altruismo che può fare la differenza per chi si trova in situazioni di emergenza sanitaria. Ogni donazione rappresenta una concreta possibilità di salvare vite e dare speranza a chi è in difficoltà.

Prevenzione e salute: screening gratuito per i donatori over 50

L’iniziativa non si limita alla raccolta di sangue. Infatti, tutti i donatori che abbiano compiuto 50 anni avranno accesso gratuito a uno screening per il carcinoma del colon-retto, offrendo un’occasione preziosa per prendersi cura della propria salute. Donare, quindi, non è solo un atto solidale, ma anche un’opportunità per tutelare il proprio benessere.

L’appuntamento per la donazione

L’evento si terrà il prossimo 10 dicembre, dalle 15:00 alle 19:00, presso la Sala Donazione del P.O. Sant’Elia. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la sede Avis al numero 3920827285. La Segreteria Provinciale della FSP Polizia di Stato di Caltanissetta invita tutti a rispondere con generosità e a fare la differenza con un piccolo ma importante gesto.