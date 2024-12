Emergenza idrica, l’accordo con i sindaci raggiunto in Prefettura sulla diga Ancipa: intrervento dell’On. Luisa Lantieri

Si è conclusa positivamente la vicenda che ha visto coinvolti i sindaci di cinque comuni dell’Ennese (Troina, Nicosia, Cerami, Sperlinga e Gagliano C.to) dipendenti dalla Diga Ancipa per l’approvvigionamento idrico. Dopo giorni di protesta culminati nell’occupazione del depuratore dell’invaso, l’incontro tenuto in Prefettura ha portato a un accordo sulla gestione dell’acqua, cruciale per affrontare la carenza idrica nelle province di Enna e Caltanissetta.

L’intervento dell’On. Luisa Lantieri

Il Vice Presidente dell’ARS, On. Luisa Lantieri, ha espresso soddisfazione per l’intesa raggiunta, lodando il lavoro delle istituzioni coinvolte. “Con l’accordo raggiunto ha vinto il buon senso in un momento difficile per la carenza d’acqua nelle nostre province. Ringrazio il Prefetto di Enna, Dott.ssa Carolina Ippolito, per l’impegno dimostrato, il Presidente della Regione, Renato Schifani, per l’attenzione dedicata al nostro territorio, e il Questore di Enna, Dott. Salvatore Fazzino, per aver garantito la sicurezza in un contesto di forte tensione”.

Prospettive e necessità di soluzioni durature

L’On. Lantieri ha ribadito l’urgenza di affrontare in modo strutturale l’emergenza idrica che interessa migliaia di cittadini. “Quando la politica e le istituzioni collaborano, i risultati arrivano. La drammatica situazione dell’emergenza idrica deve essere affrontata con soluzioni rapide e concrete per garantire stabilità a lungo termine”.

Un successo della sinergia istituzionale

L’accordo rappresenta un passo importante, frutto della mobilitazione dei sindaci e della sinergia tra enti locali e regionali, dimostrando come la collaborazione istituzionale possa portare a risultati tangibili per il territorio.