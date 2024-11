L’International Street Food Tour Sicilia 2024 a Piazza Armerina

Trapani inaugura il tour

Dal 18 al 21 novembre 2024, Piazza Vittorio Emanuele II di Trapani ha ospitato l’apertura dell’ International Street Food Tour Sicilia 2024. L’evento che offre una vasta vasta selezione di specialità culinarie provenienti da tutto il mondo. La tappa successiva sarà Ortigia, a Siracusa, dal 22 al 24 novembre 2024. Il Lungomare di Levante Elio Vittorini, nell’area parcheggio Talete, si trasformerà in un paradiso per gli amanti del cibo da strada. Dal 25 al 28 novembre 2024, il Castello Ursino di Catania farà da cornice all’evento, unendo storia e sapori internazionali. Dal 29 novembre al 1° dicembre 2024, Piazzale Giotto a Palermo accoglierà la manifestazione. Il tour in Sicilia si concluderà a Piazza Armerina, dal 2 al 4 dicembre 2024, con l’ultimo appuntamento dedicato alla scoperta delle prelibatezze internazionali. L’evento proseguirà poi in altre città italiane a dicembre, tra cui Ancona, Porto Santo Stefano (Argentario) e Caserta, dal 6 all’8 dicembre.