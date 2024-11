ASP Enna. Confronto con medici e odontoiatri sull’uso corretto degli antibiotici

Si è svolta, presso la sala Mingrino dell’Ospedale Umberto I di Enna, la prima edizione dell’evento formativo sul “Piano Nazionale di contrasto all’Antimicrobico-Resistenza (2022/2025) e utilizzo appropriato degli antibiotici in ambito ospedaliero e territoriale”.Dopo i saluti istituzionali del dott. Francesco La Tona (Direttore del Servizio Cure Primarie e del Dipartimento di Assistenza Distrettuale e Integrazione Socio-Sanitaria), sono state affrontati i temi del corso con un approccio integrato e multidisciplinare, chiamato “One Health”, basato sull’evidenza che la salute umana, la salute animale e la salute dell’ecosistema sono legate indissolubilmente ed è necessario un’intervento comune per ridurne gli effetti negativi previsti per il futuro.

Il dott. Pierfranco Mirabile (Dirigente UOS Qualità e Rischio Clinico), il dott. Cassarà (Odontoiatra e Presidente della Commissione Albo Odontoiatri di Enna), la dott.ssa Toscano (Dirigente Medico UOC Chirurgia Generale), il dott. Calogero Russo (Direttore UOC Farmacia Territoriale), il dott. Domenico Lodico (Dirigente Veterinario del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria) hanno illustrato le tematiche dei sistemi di sorveglianza nazionale e regionale delle antibiotico-resistenze, dell’uso corretto degli antibiotici in odontoiatria, della profilassi chirurgica, dell’uso dell’antibiotico-terapia nel territorio con analisi dei dati e le strategie di intervento da adottare per un utilizzo più appropriato dei farmaci, del monitoraggio dell’uso degli antibiotici in ambito veterinario e dell’uso dell’antibiotico-terapia in veterinaria e delle strategie di intervento per ridurre l’antibiotico-resistenza.Presenti soprattutto i Medici di Medicina Generale e i Farmacisti che hanno posto varie domande ai relatori. L’evento formativo, accreditato ECM, si terrà anche sabato 16 novembre prossimo in una seconda edizione, anch’essa accreditata, per tutti i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i veterinari, gli Odontoiatri, i farmacisti territoriali, i farmacisti ospedalieri e i farmacisti di comunità. Sarà una nuova occasione di confronto tra professionisti su un tema molto attuale come quello dell’antibioticoresistenza.