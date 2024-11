Risultati della Terza Categoria. Il Piazza Armerina vince 3 a 1 con il Gagliano

La terza giornata della Terza Categoria di Enna, disputata il 9 e 10 novembre 2024, ha regalato emozioni e colpi di scena ai tifosi presenti.

9 Novembre 2024:

– Agira U21 vs Pietrina: Il match si è concluso con una vittoria per gli ospiti, che hanno segnato il gol decisivo per il 1-0.

San Sebastiano vs Leonforte: Questa partita ha visto una netta affermazione della squadra di casa, che ha inflitto un severo 7-1 agli avversari, dimostrando un attacco formidabile.

10 Novembre 2024:

Atletico vs Viola Futsal Cercepiccola: Grazie a una prestazione brillante, la Viola Futsal ha portato a casa i tre punti con un 2-1.

Piazza Armerina vs Gagliano: Il Piazza Armerina ha dominato l’incontro, chiudendo sul 3-1.

Questi risultati potrebbero avere un impatto significativo sulle classifiche del campionato, con squadre che stanno cercando di consolidare le proprie posizioni per dare la caccia al vertice. La prossima giornata promette ulteriori emozioni! Resoconto della Partita: Piazza Armerina Nel recente incontro di calcio, la squadra di Piazza Armerina ha messo in mostra una prestazione convincente, grazie a una vittoria schiacciante. I protagonisti della partita sono stati Minolfi, autore di una doppietta, e Gugliara, che ha siglato un gol, contribuendo così al punteggio finale.

La squadra ora si posiziona al terzo posto della classifica, con 4 punti ottenuti in 3 gare, di cui una vittoria e due pareggi. Questo risultato permette alla Piazza Armerina di mantenere vive le speranze per un’ottima posizione nel proseguimento del torneo.

La classifica attuale vede in testa il San Sebastiano e il Viola Futsal Cerami, entrambi a 7 punti, mentre il gruppo di Piazza Armerina si guarda alle spalle con attenzione, seguita dall’Atletico Branciforti e dalla Polisportiva Pietrina, entrambe a 4 punti.

Sarà interessante vedere come si evolverà la stagione, con la Piazza Armerina che punta a migliorare ulteriormente il proprio rendimento nei prossimi incontri.

David Cartarrasa per StartNews