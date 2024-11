On. Luisa Lantieri: “la nuova manovra finanziaria dell’Ars sostiene le famiglie siciliane e promuove l’economia”

Approvate misure per il reddito di povertà e sostegno al territorio

“Importanti risultati raggiunti con l’approvazione della manovra finanziaria”, dichiara il Vicepresidente dell’Ars On. Luisa Lantieri. “Queste misure rappresentano un sostegno concreto per la Sicilia e le famiglie che vi risiedono”. Tra le iniziative principali, Lantieri evidenzia l’approvazione del reddito di povertà, un contributo di solidarietà che garantirà 5.000 euro annui alle famiglie siciliane con un ISEE inferiore a 5.000 euro, con uno stanziamento complessivo di oltre cinque milioni di euro.

Supporto per gli alunni disabili e interventi contro la crisi idrica

“Abbiamo finanziato più di cinque milioni di euro per l’ASACOM, destinati a supportare alunni con disabilità in tutte le scuole dell’isola”, prosegue Lantieri, aggiungendo che sono stati previsti 27 milioni di euro per far fronte all’emergenza idrica, un problema cruciale che coinvolge enti locali e aziende agricole siciliane.

Aiuti al settore zootecnico e incentivi all’imprenditoria

Nell’ambito della zootecnia, la manovra comprende un pacchetto di 7 milioni di euro per il settore, duramente colpito da emergenze sanitarie come Blue Tongue, brucellosi e tubercolosi. “Questi fondi – spiega l’On. Lantieri – saranno impiegati per il ristoro degli allevatori colpiti, con azioni di ripopolamento e vaccinazione”.

Sostegno a studenti e imprenditori siciliani

Per l’imprenditoria giovanile e femminile, il Vicepresidente dell’Ars sottolinea lo stanziamento di 3,5 milioni di euro, destinati a incentivare e sostenere le startup. “Abbiamo inoltre attivato un prestito d’onore che prevede finanziamenti fino a 10.000 euro a tasso agevolato per gli studenti universitari che decidono di proseguire il loro percorso accademico in Sicilia”, continua Lantieri.

Azioni per il caro voli e la solidarietà sociale

Infine, Lantieri annuncia lo stanziamento di 17 milioni di euro per la riduzione del caro voli da e per la Sicilia e circa 12 milioni di euro per interventi di solidarietà e per la non autosufficienza. “Questa manovra rappresenta un passo importante per sostenere il territorio siciliano e tutte le sue realtà” – conclude Lantieri.