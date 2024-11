Il Sindaco Draià inizia il suo mandato come Commissario della Lega a Enna

Francesca Draià, sindaco di Valguarnera, ha annunciato l’inizio del suo nuovo incarico come Commissario della Lega per la Provincia di Enna, un ruolo che ha definito “importantissimo,” e che la vedrà impegnata a rafforzare la presenza del partito. “La Lega è un partito che nasce come il partito del Nord,” ha dichiarato, “ma oggi è il partito dei territori,” evidenziando l’obiettivo di promuovere infrastrutture e sviluppo locale.

Ringraziamenti e presenza dei vertici regionali

Draià ha espresso gratitudine verso il Senatore Nino Germanà, Commissario della Lega in Sicilia, per la fiducia ricevuta, sottolineando l’impegno di tutta la squadra siciliana del partito. L’incontro tenutosi a Serradifalco ha visto la partecipazione dei sei deputati regionali e dei due assessori Mimmo Turano e Luca Sammartino, oltre che del Ministro Matteo Salvini, presente in videoconferenza. “C’è un’ottima squadra che, partendo dal basso, dalle esigenze delle nostre comunità, potrà crescere,” ha affermato Draià.

Impegno verso i cittadini e le priorità del mandato

La nuova Commissaria ha promesso un’azione mirata su problemi locali e ha dichiarato: “Alla base ci sarà la voglia di dare risposte per la risoluzione delle tante problematiche che vivono le nostre comunità.” Tra le questioni principali ha menzionato istruzione, sanità, inclusione sociale e sostegno al settore agricolo e imprenditoriale locale.

Risposte per il lavoro e il sociale

Draià ha espresso apprezzamento per l’approvazione del reddito di povertà e ha sottolineato l’urgenza di stabilizzare i lavoratori del Reddito Minimo d’Inserimento: “Dobbiamo definire una volta per tutte la posizione dei lavoratori del R.M.I. che da anni attendono la stabilizzazione.” Lavoro e stabilità economica, ha aggiunto, saranno al centro dell’agenda.

Verso un partito vicino al territorio

Francesca Draià ha chiuso ribadendo il proprio impegno verso i cittadini e la disponibilità a supportare agricoltori, imprenditori e lavoratori locali: “Iniziamo questo percorso che pone al centro i territori!” Un invito anche rivolto ai colleghi amministratori a collaborare per un cambio positivo e concreto nel territorio ennese.