Piazza Armerina – Quindicenne si suicida al ritorno da scuola.

Una tragedia ha colpito Piazza Armerina, dove una studentessa di 15 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane avrebbe deciso di togliersi la vita al rientro da scuola, approfittando dell’assenza dei familiari. Le fonti scolastiche indicano che la ragazza avrebbe maturato l’intenzione di suicidarsi una volta tornata a casa. Il corpo è stato scoperto da uno dei genitori, che ha tentato invano di rianimarla, così come i soccorritori intervenuti sul posto.

Questo drammatico evento ha scosso profondamente la comunità locale, lasciando familiari, amici e compagni di scuola in uno stato di sgomento e dolore. Le autorità stanno conducendo ulteriori indagini per comprendere le circostanze che hanno portato a questo gesto estremo.