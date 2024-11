ACQUAENNA SCPA comunica la turnazione dell’erogazione idrica del Comune di Valguarnera per il mese di Novembre 2024.

A partire da oggi Martedì 05/11/2024 inizio erogazione dalle ore 12:00 fino alle ore 12:00 di Mercoledì 06/11/2024 (ogni quattro giorni) nelle vie ricadenti nelle maglie 1-2-2b-3-4-5/1-5/2-10, Via Friuli, Via Capuana C.da Marcato, Cimitero, quartieri San Francesco, Carteria, Pirrera e Turricedda (ZONA BLU). Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 09/11/2024, 13/11/2024, e così a seguire. A partire da Giovedì 07/11/2024 inizio erogazione dalle ore 12:00 fino alle ore 12:00 di Venerdì 08/11/2024 (ogni quattro giorni) nelle vie ricadenti nelle maglie 6-7-7/a-8-12, Via Sant’Elena, C.da Buglio, C.da Zia Lisa, C.da Castani, quartieri Mursiata, San Giuseppe e Campo Sportivo (ZONA ROSSA).

Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 11/11/2024, 15/11/2024, e così a seguire.

Si precisa che gli orari indicati si riferiscono all’apertura dell’erogazione dai serbatoi e non all’ora di effettivo arrivo alle singole utenze.

L’elenco delle vie suddivise per maglie è reperibile sul sito istituzionale della Società.