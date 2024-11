Corso di formazione a Enna: buone pratiche nei primi mille giorni per la salute infantile

L’importanza dei primi mille giorni di vita

Presso la Sala Mingrino dell’Ospedale Umberto I di Enna, il personale del Dipartimento Materno Infantile ha partecipato a un corso di formazione focalizzato sulle buone pratiche per i “primi mille giorni” di vita del bambino, periodo che include i nove mesi di vita intrauterina e i primi due anni di vita extrauterina. La dottoressa Loredana Disimone, direttrice del Dipartimento, ha sottolineato come, secondo l’OMS, molte patologie e disturbi dell’età adulta trovino le loro radici proprio in questo periodo di sviluppo intensivo. Durante questi mille giorni, il bambino attraversa infatti una fase di rapida crescita, con bisogni elevati sia in termini nutrizionali che di protezione da infezioni e con una forte dipendenza dagli altri per le cure e l’interazione sociale.

L’iniziativa in linea con il piano regionale di prevenzione

Il corso, che rientra nelle attività del Programma Libero 13 del Piano Regionale di Prevenzione, ha visto la partecipazione di numerosi operatori sanitari. Moderato dalla dottoressa Oriana Ristagno, referente scientifico dell’evento, il corso ha proposto una serie di interventi mirati al supporto e alla promozione della salute materno-infantile, coprendo tematiche che vanno dalla salute preconcezionale alle pratiche assistenziali nei primi due anni di vita.

Temi e interventi del corso

Il corso ha esplorato vari temi, con interventi che hanno seguito la cronologia di sviluppo del bambino. Tra gli argomenti discussi figurano la salute preconcezionale e il ruolo dei consultori familiari nei primi mille giorni, illustrati dalla dottoressa Stella Ciarcià; strategie per ridurre i parti cesarei, presentate dal professor Basilio Pecorino; e l’assistenza al travaglio e parto fisiologico, a cura della dottoressa Greta Alessandra. Inoltre, sono stati approfonditi i benefici della lettura ad alta voce con l’intervento della dottoressa Giusy Lo Bello, e l’importanza dell’allattamento al seno con il dottor Giuseppe Calabrese. La dottoressa Selene Mantegna ha concluso trattando il contatto pelle a pelle e altri accorgimenti per la sicurezza neonatale.

Conclusione e auguri per il buon lavoro

Al termine dell’evento, la dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e Ostetriche, dottoressa Maria, ha augurato buon lavoro ai partecipanti, ribadendo l’importanza di queste iniziative di formazione continua per il benessere della comunità e il sostegno allo sviluppo dei più piccoli.