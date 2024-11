Al cineteatro Garibaldi di Piazza Armerina il film Parthenope

Cineteatro Garibaldi

PARTHENOPE

Dal 31 Ottobre

Ore 19,00 – 21,30

Il film Parthenope, diretto da Paolo Sorrentino e presentato al Festival di Cannes 2024, rappresenta un’opera complessa e affascinante che esplora la vita della protagonista, Parthenope, dalla sua nascita nel 1950 fino ai giorni nostri. Sorrentino, noto per il suo sguardo poetico e critico sulla realtà italiana, utilizza questa narrazione per riflettere sulla bellezza e le contraddizioni di Napoli, la città che funge da sfondo e simbolo della storia.

Trama e Tematiche

Parthenope

segue il percorso di vita della protagonista, interpretata da Celeste Dalla Porta, che incarna una gioventù piena di sogni e delusioni, in un viaggio che attraversa l’amore, la libertà e la ricerca dell’identità. La narrazione si sviluppa attraverso episodi significativi che mettono in luce le sfide e le scoperte di Parthenope, dalla sua formazione universitaria in antropologia fino alle sue esperienze di vita a Capri e Napoli.

Il film si distingue per la sua capacità di mescolare elementi alti e bassi della cultura napoletana, presentando una galleria di personaggi che arricchiscono il racconto con le loro storie. Sorrentino riesce a catturare l’essenza della città attraverso una serie di immagini evocative e momenti di intensa introspezione.

Stile Visivo e Interpretazioni

La regia di Sorrentino è caratterizzata da uno stile visivo ricercato, con una particolare attenzione ai dettagli estetici. La cinematografia, curata da Daria D’Antonio, contribuisce a creare un’atmosfera che oscilla tra il sublime e il grottesco. La colonna sonora gioca un ruolo fondamentale nel trasmettere le emozioni dei personaggi e nel sottolineare i momenti chiave della narrazione.

Celeste Dalla Porta offre un’interpretazione convincente nel ruolo di Parthenope, sostenuta da un cast di supporto di alto livello, tra cui Silvio Orlando, che aggiunge profondità ai dialoghi e alle interazioni. La chimica tra i personaggi è palpabile, rendendo credibile il loro legame con la città.

Critica

Le recensioni su Parthenope sono state miste. Da un lato, molti critici lodano l’approccio poetico di Sorrentino nel rappresentare Napoli e la complessità dei suoi personaggi. Dall’altro lato, alcuni hanno notato che il film a tratti manca di fluidità narrativa e coesione, con passaggi che possono sembrare bruschi o poco naturali[1][2]. La mancanza di una trama rigorosa è stata vista come un difetto da alcuni recensori, mentre altri hanno apprezzato la libertà espressiva del regista

Conclusione

In sintesi, Parthenope si presenta come un’opera densa di significato e bellezza visiva, capace di suscitare riflessioni profonde sulla giovinezza e sull’identità culturale. Nonostante alcune critiche riguardanti la struttura narrativa, il film invita a una visione ripetuta per cogliere tutte le sfumature nascoste nella sua complessità. Sorrentino continua a esplorare temi cari alla sua filmografia, offrendo al pubblico un’esperienza cinematografica ricca e stimolante.

Lucia Sansone per StartNews