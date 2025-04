Asp Enna adotta un regolamento per la progressione degli incarichi dirigenziali

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha compiuto un passo significativo verso una gestione più limpida e basata sul merito delle posizioni di vertice, con l’approvazione e la pubblicazione, attraverso l’atto deliberativo n. 600 del 18 aprile, del regolamento concernente la graduazione degli incarichi dirigenziali.

Collaborazione sindacale per un regolamento condiviso

L’adozione di questo strumento normativo è stata resa possibile grazie a una proficua sinergia con le sigle sindacali, le quali hanno offerto spunti di modifica e miglioramento. L’ASP di Enna ha accolto con attenzione e favore tali proposte, contribuendo a rifinire il documento e ad assicurare un iter più giusto e partecipato.

Trasparenza ed equità per il riconoscimento del merito

Il Direttore Amministrativo, Dr.ssa Maria Sigona, ha manifestato viva soddisfazione per questo traguardo, evidenziando come l’approvazione del regolamento costituisca un progresso notevole nel consolidamento della trasparenza e dell’equità nella definizione del trattamento economico di posizione per ogni dirigente medico. «Muoversi all’interno di regole ben individuate e condivise – ha affermato la Dr.ssa Sigona – rappresenta una garanzia per l’Azienda e per tutti i professionisti che vi prestano servizio permettendo di riconoscere loro il giusto merito». La Direzione Strategica ha espresso il proprio apprezzamento alle organizzazioni sindacali per il loro apporto costruttivo, confidando che il nuovo regolamento apporterà vantaggi tangibili a tutto il personale e, di riflesso, all’intera comunità servita. L’ASP di Enna si dichiara risoluta a proseguire su questa via, promuovendo un contesto lavorativo più equo e meritocratico, nel rispetto delle necessità di tutti i dipendenti.