Asp Enna: medici specialisti ambulatoriali pronti per incarichi provvisori

L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Enna ha dato il via libera alla graduatoria per l’anno in corso, relativa al conferimento di incarichi provvisori, a tempo determinato, e per sostituzioni nell’Area Specialistica Ambulatoriale, differenziata per specializzazioni. Questo provvedimento, che segue altre approvazioni di graduatorie, mira a rendere il servizio sanitario più efficiente e vicino alle necessità della popolazione.

Graduatoria stilata nel rispetto dell’Accordo Collettivo Nazionale

L’ASP di Enna ha elaborato la graduatoria tenendo conto delle domande pervenute per le varie branche mediche e in piena conformità con i principi e le priorità stabilite dall’Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) in vigore da aprile 2024. «Lo scopo principale – ha precisato il Direttore Sanitario, Dr. Emanuele Cassarà – è quello di assicurare la massima efficacia e professionalità al nostro sistema assistenziale»; un’azione che, come sottolineato, concorrerà a innalzare ulteriormente il livello qualitativo delle prestazioni sanitarie offerte sul territorio. I medici specialisti e veterinari inseriti nella graduatoria saranno quindi disponibili per incarichi temporanei, assicurando la continuità dell’assistenza e dei servizi ai cittadini.

Impegno per la qualità e la tempestività

La Direzione Strategica dell’ASP di Enna ha ribadito il proprio impegno nel mantenere elevati standard qualitativi per rispondere prontamente alle esigenze della comunità e ha espresso il proprio ringraziamento a tutti i professionisti che hanno preso parte alla selezione. La graduatoria è consultabile sul sito web dell’ASP, nella sezione dedicata alle “cure primarie”, e i medici interessati possono ottenere maggiori dettagli contattando gli uffici aziendali.