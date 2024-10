Piazza Armerina. Uso delle strutture sportive: l’amministrazione comunale risponde alla Gear

COMUNICATO STAMPA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PIAZZA ARMERINA

“Leggiamo con profondo rammarico il comunicato della società sportiva GEAR, che colpevolmente, senza citare le vere ragioni che hanno determinato un ritardo nella definizione degli orari per l’uso delle strutture sportive, muove accuse assolutamente infondate e pretestuose sull’operato dell’amministrazione comunale.

Nello specifico, quest’anno si è aggiunta un’ulteriore associazione sportiva che ha richiesto la disponibilità all’utilizzo delle strutture comunali. La stessa si occupa di ragazzi diversamente abili, tra l’altro senza scopo di lucro, e richiede solo due ore settimanali rispetto all’utilizzo a favore di tutte le altre società sportive,

le cui esigenze della stessa impongono un ordine di priorità dettato dalle legge, ed ancor prima dal buon senso.

Questo ha determinato la necessità di rimodulare tutti gli orari, anche di quelle società che disputano campionati di livello superiore e che grazie al lavoro dell’amministrazione hanno, comunque, già avuto la disponibilità per l’utilizzo di impianti sportivi delle scuole.

Dispiace della poca sensibilità mostrata da parte della GEAR e certamente non nei confronti dell’amministrazione comunale. Nonostante la poca delicatezza, visto il contenuto della nota certamente denigratorio, è già stata comunicata la rimodulazione oraria per come dalla stessa GEAR auspicata, grazie alla disponibilità della polisportiva disabili erei, certamente antecedente alla nota stessa.

Continuiamo a lavorare per dare servizi e trovare soluzioni alle eventuali

criticità nell’interesse dell’intera comunità”.

L’amministrazione comunale