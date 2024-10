La fortuna con l’effe maiuscola: la commedia con Turi e Federica Amore al Teatro Garibaldi di Piazza Armerina

Il 12 e 13 ottobre, il Teatro Garibaldi di Piazza Armerina ospiterà la rappresentazione teatrale La fortuna con l’effe maiuscola, commedia di Eduardo De Filippo e Armando Curcio, con la regia di Claudio Jacobello. La nuova stagione teatrale 2024/2025 si apre con questa produzione, portata in scena da Turi e Federica Amore, noti per le loro interpretazioni nel teatro di tradizione siciliano. Accanto a Turi e Federica Amore, il cast si compone di attori di grande esperienza: Mirella Petralia, Claudio Jacobello, Santo Di Natale, Adele Ferlito, Martina Laudani, Luca Micci, Raffaele Costanzo e Francesco Reale.

La commedia

La fortuna con l’effe maiuscola è una commedia scritta da Armando Curcio ed Eduardo De Filippo, ambientata nella Napoli del dopoguerra. La trama ruota attorno a Giovanni Ruoppolo, un uomo che vive in miseria con la moglie Cristina e il figlio adottivo Erricuccio.

Giovanni, spinto dalla necessità, accetta di riconoscere un giovane barone, Sandrino di Torrepadula, come suo figlio in cambio di diecimila lire. Questo accordo gli permetterebbe di migliorare la sua situazione economica. Tuttavia, il piano si complica quando Giovanni scopre che l’eredità a cui aspira è minacciata da un atto testamentario. Per proteggere il suo diritto all’eredità, decide di denunciarsi per falso in atto pubblico, accettando così una pena detentiva di cinque anni.

La commedia esplora temi come:

Miseria e speranza : La lotta quotidiana per la sopravvivenza e il desiderio di una vita migliore.

: La lotta quotidiana per la sopravvivenza e il desiderio di una vita migliore. Fortuna : L’idea che la vera fortuna non sia solo materiale ma anche morale.

: L’idea che la vera fortuna non sia solo materiale ma anche morale. Relazioni familiari: Le dinamiche tra Giovanni, la moglie e Erricuccio evidenziano l’importanza della famiglia nei momenti difficili.

La storia si conclude con Giovanni che, nonostante le avversità, trova un modo per affrontare la sua situazione con dignità e coraggio. La commedia è caratterizzata da un mix di comicità e dramma, tipico delle opere di De Filippo

La prima serata si terrà sabato 12 ottobre alle 21:00, mentre la replica è prevista per domenica 13 ottobre alle 17:30. I biglietti possono essere acquistati presso il botteghino del teatro o prenotati tramite i contatti indicati, con un costo che varia tra 15 e 20 euro.