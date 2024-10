Incidente a Pergusa: auto si ribalta e prende fuoco, muore un giovane

Intorno alle 22:35 di ieri sera, i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Enna sono stati chiamati a intervenire per un grave incidente stradale avvenuto a Pergusa, nei pressi dell’autodromo. Per cause ancora da accertare, un’auto si è ribaltata e, durante la carambola, ha colpito la recinzione della pista. Il forte impatto ha provocato un incendio che ha rapidamente avvolto il veicolo.

La vittima e i soccorsi

Dei tre occupanti dell’auto, due sono riusciti a uscire in tempo, mentre il terzo, un giovane di 24 anni originario di Enna, è rimasto intrappolato all’interno del veicolo in fiamme, perdendo tragicamente la vita. Nonostante il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno cercato di salvare il ragazzo, non è stato possibile evitare il drammatico epilogo.

Autorità presenti sul posto

Oltre ai Vigili del Fuoco, sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri e un’ambulanza del 118, che ha prestato soccorso ai due superstiti. Le autorità stanno ancora investigando sulle cause che hanno portato al ribaltamento dell’auto e al successivo incendio.