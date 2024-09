Pizza Enna Fest 2024: una settimana di eventi e divertimento dal 18 al 23 settembre organizzato dalla CNA

Dal 18 al 23 settembre, la città di Enna ospiterà il Pizza Enna Fest 2024, un evento organizzato dalla CNA Enna (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa), con l’obiettivo di promuovere il territorio e le sue eccellenze. Il festival, descritto come il più grande di sempre, si terrà in Piazza Umberto I e offrirà un’ampia gamma di iniziative, dal buon cibo alla musica, fino alle attività culturali e sportive. Grazie all’impegno della CNA, l’evento rappresenta un’importante occasione di rilancio per le imprese locali, in particolare per quelle artigiane, enogastronomiche e creative, coinvolgendo direttamente le attività del territorio.

Musica e spettacoli serali

La manifestazione si aprirà il 18 settembre con una serie di eventi di grande richiamo. In particolare, alle ore 21:30, il DJ set di Madame Valérie intratterrà il pubblico in una serata di musica e balli. La CNA Enna ha voluto inserire questo evento musicale per dare spazio ai giovani artisti e promuovere l’intrattenimento locale, con un occhio di riguardo al coinvolgimento del pubblico in momenti di aggregazione.

La presentazione dell’Enna Calcio

Uno dei momenti clou della serata inaugurale sarà la presentazione ufficiale dell’Enna Calcio, alle ore 20:00. Questo appuntamento nel programma servirà per consolidare il legame tra sport e comunità locale, offrendo ai tifosi e ai cittadini l’opportunità di conoscere da vicino i giocatori della squadra cittadina, in un’atmosfera festosa che unirà sport, musica e divertimento.

Degustazioni e prodotti tipici

Il Pizza Village, fiore all’occhiello del festival, è stato organizzato dalla CNA Enna per mettere in risalto le produzioni artigianali locali, in particolare quelle gastronomiche. Dal 18 al 23 settembre, il pubblico potrà gustare diverse tipologie di pizza preparate con ingredienti del territorio, accompagnate da una selezione di formaggi e vini tipici siciliani. Ogni sera, dalle 19:00 in poi, i visitatori potranno godere di un’esperienza culinaria unica, ideata per valorizzare le eccellenze agroalimentari della zona.

Attività collaterali e mostre

Il Pizza Enna Fest offrirà non solo intrattenimento, ma anche momenti culturali e formativi. I visitatori avranno l’opportunità di partecipare a talk, mostre e documentari che esploreranno temi legati alla cultura enogastronomica siciliana. Saranno inoltre presenti masterclass in cui gli artigiani locali, supportati dalla CNA, mostreranno la preparazione di prodotti tipici, creando un dialogo diretto tra i visitatori e le maestranze del territorio.

IlPizza Enna Fest 2024 non sarà solo una celebrazione del buon cibo, ma anche un’importante vetrina per le imprese artigianali locali, che avranno l’opportunità di farsi conoscere e apprezzare da un vasto pubblico. Con un programma ricco e variegato, il festival si preannuncia come uno degli eventi più attesi dell’anno nella provincia, pronto ad accogliere migliaia di visitatori nel cuore della Sicilia.