La finale regionale di Miss Italia a Piazza Armerina: un evento di prestigio sostenuto da sponsor privati.

Il 30 agosto 2024 si terrà a Piazza Armerina la finalissima regionale di Miss Italia la cui vincitrice sarà Miss Sicilia e andrà direttamente alla finale nazionale. “Qquesto evento – ha dichiarato l’assessore al turismo e spettacolo, Ettore Messina- rappresenta un’occasione di grande prestigio, capace di generare turismo e promozione per la città.

I preparativi per l’evento

L’assessore precisa che “per poter ottenere la possibilità che la finale si svolgesse a Piazza Armerina, ci siamo attivati oltre 5 mesi fa per bloccare la data, contando sulle risorse e sui contributi regionali che ogni anno il nostro comune riceve dalla Regione”. Tuttavia, quest’anno il comune non ha beneficiato direttamente di tali risorse, che sono state elargite ad associazioni private.

Il ruolo fondamentale degli sponsor privati

Ettore Messina ha espresso rammarico per la mancanza di sostegno istituzionale, sottolineando che: “tale prestigioso evento non ha ottenuto il consenso di chi lo avrebbe potuto sostenere non solo finanziariamente. Se non avessimo avuto l’aiuto di alcuni sponsor privati sarebbe molto probabilmente saltato”. Tra gli sponsor che hanno reso possibile l’evento, l’assessore ha voluto ringraziare pubblicamente lo Studio Dentistico Costa, Aristeia Farmaceutica, 87ottantasette, Ottica Quattrocchi, Eden della Carne di Pranio, Farmacia Lo Re Oberto, Ambiens, Park Hotel Paradiso e la ditta Rizzo Noleggio Bagni Chimici. “Se non si fosse svolta la manifestazione il rammarico sarebbe stato anche maggiore perché quest’anno a questa finale partecipano due ragazze piazzesi”. “Agli imprenditori privati – conclude Messina – va il plauso dell’amministrazione comunale e il mio personale ringraziamento per permettere alla nostra città di poter ospitare questa importante passerella nazionale”.

Un appuntamento importante per la città

Il 30 agosto 2024, Piazza Armerina ospiterà la finalissima regionale di Miss Italia. L’evento, che incoronerà Miss Sicilia, permetterà alla vincitrice di accedere direttamente alla finale nazionale. Questo appuntamento rappresenta un momento di grande prestigio per la città, attirando l’attenzione e il turismo nella zona, con conseguenti benefici per la promozione del territorio.

Il percorso per ottenere l’evento

Per poter ospitare la finale regionale, il comune di Piazza Armerina ha avviato i preparativi con largo anticipo, ben cinque mesi prima della data dell’evento. Grazie alle risorse e ai contributi regionali, solitamente destinati al comune, è stato possibile bloccare la data e organizzare al meglio l’iniziativa. Tuttavia, quest’anno il comune non ha beneficiato direttamente di questi fondi, che sono stati invece gestiti da associazioni private.

Il ruolo decisivo degli sponsor privati

Nonostante l’impegno dell’amministrazione comunale e l’importanza dell’evento, il sostegno economico da parte delle istituzioni è venuto meno, mettendo a rischio la realizzazione della finale. L’evento è stato salvato grazie al contributo di sponsor privati, che hanno finanziato l’iniziativa. Tra questi, si segnalano lo Studio Dentistico Costa, Aristeia Farmaceutica, 87ottantasette, Ottica Quattrocchi, Eden della Carne di Pranio, Farmacia Lo Re Oberto, Ambiens, Park Hotel Paradiso e la ditta Rizzo Noleggio Bagni Chimici. A loro va il plauso dell’amministrazione comunale, che li ringrazia per aver reso possibile l’organizzazione di questa importante manifestazione.

Il ringraziamento dell’assessore al turismo

Ettore Messina, assessore al turismo e spettacolo, ha espresso il suo personale ringraziamento agli sponsor per aver sostenuto l’iniziativa, sottolineando l’importanza dell’evento per la città di Piazza Armerina. Grazie a questi contributi, la città potrà ospitare un’importante passerella nazionale, rafforzando la propria immagine e la propria capacità di attrarre turisti e visitatori.

—