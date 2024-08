Lavori di efficientamento del Centro Comunale di Raccolta a Piazza Armerina: approvato il progetto esecutivo

La Giunta Comunale di Piazza Armerina ha approvato in via definitiva il progetto esecutivo per la realizzazione di un’area di complemento ed efficientamento del Centro Comunale di Raccolta (CCR) dei rifiuti urbani, situato in contrada Bellia. Questo intervento, con un costo complessivo di €237.924,76, si inserisce in un più ampio piano di miglioramento della gestione dei rifiuti nel territorio comunale.

Un progetto a beneficio della comunità

Il progetto prevede la costruzione di un’area parcheggio adiacente al CCR, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e la sicurezza per i cittadini che usufruiscono del servizio di raccolta differenziata. Tra le opere in programma figurano la pavimentazione dell’area, l’installazione di segnaletica informativa e la realizzazione di percorsi pedonali sicuri. Questi interventi sono stati studiati per ridurre l’affollamento veicolare lungo la strada che conduce all’ospedale “Michele Chiello”, garantendo una migliore fruizione dell’infrastruttura senza compromettere la viabilità.

Iter amministrativo e conformità alle normative

La Giunta ha approvato il progetto in linea amministrativa, dopo averne richiesto una revisione alla luce delle nuove normative introdotte dal D.Lgs n. 36/2023. Il progetto è stato quindi aggiornato e validato dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il geom. Roberto La Morella, e dal progettista incaricato, l’arch. Fabrizio Savoca. Entrambi hanno espresso parere favorevole sulla conformità del progetto alle normative tecniche e legislative vigenti.

Fasi successive e tempistiche

Con l’approvazione unanime della Giunta, il progetto è ora pronto per passare alla fase esecutiva. La deliberazione prevede che l’intervento sia realizzato con la massima urgenza, per consentire una rapida attivazione dei lavori e garantire ai cittadini di Piazza Armerina un servizio sempre più efficiente e sicuro nella gestione dei rifiuti.

Questo progetto rappresenta un passo significativo verso una gestione più moderna e funzionale dei servizi pubblici locali, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei residenti e salvaguardare l’ambiente.