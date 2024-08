Nuova turnaziona idrica per Piazza Armerina a seguito della riduzione della dotazione di Siciliacque

Aggiornamento della Distribuzione dell’Acqua a Piazza Armerina

Acquaenna ha comunicato le nuove turnazioni per l’erogazione dell’acqua potabile, a seguito della riduzione delle portate idriche provenienti dall’acquedotto Ancipa. Questa decisione è stata presa durante la riunione della Cabina di Regia del 29 luglio 2024. La nuova turnazione entrerà in vigore a partire da oggi 5 agosto 2024 e prevede un’erogazione ogni quattro giorni, con orari differenti per le diverse zone della città.

Zone e Orari dell’Erogazione

Dal 5 agosto 2024

, l’erogazione inizierà dalle ore 8:30 fino alle ore 18:30 (ogni quattro giorni) nelle seguenti vie:

– Maglie 8-9-10-11-12 LINEA CERASO – C.DA CANNAROZZO

– Le successive erogazioni avverranno il 9 agosto 2024, il 13 agosto 2024 dalle ore 17:00 fino alle ore 8:30 del giorno successivo, e così via.

Dal 7 agosto 2024, l’erogazione inizierà dalle ore 12:00 fino alle ore 8:30 del giorno successivo (ogni quattro giorni) nelle seguenti zone:

– Parte alta di C.da Scarante

– C.da Polleri

– C.da Alberazzi

– Zona Santa Croce

– Parte bassa di C.da Scarante (dalle ore 18:30 fino alle ore 8:30 del giorno successivo)

– Le successive erogazioni avverranno l’11 agosto 2024, il 15 agosto 2024, e così via.

Dal 8 agosto 2024, l’erogazione inizierà dalle ore 17:00 fino alle ore 8:30 del giorno successivo (ogni quattro giorni) nelle seguenti vie:

– Maglie X-1-2-3-4-5-6-7-9bis-13-13a-13b-13c

– C.da Indirizzo

– C.da Palmeri

– Le successive erogazioni avverranno il 12 agosto 2024, il 16 agosto 2024, e così via.

Variazioni e Tempistiche

Si avvisa che la turnazione potrebbe subire variazioni a seconda della risposta della rete di distribuzione. Tali variazioni saranno prontamente comunicate. Inoltre, gli orari indicati si riferiscono all’apertura dell’erogazione dai serbatoi e non all’ora di effettivo arrivo dell’acqua alle singole utenze.